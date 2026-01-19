我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灌沸水通水管損失慘 別信這些網路瘋傳的清潔妙招

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測結果出爐

美部分藥價降 保費卻翻倍 專家估恐有400萬人退出醫保

記者劉子為／洛杉磯報導
Merith Basey表示，美國藥價長期偏高，關鍵在於藥廠透過專利制度維持市場壟斷，藥品上市價格也完全由藥廠自行訂定，缺乏政府談判機制。（會議截圖）
Merith Basey表示，美國藥價長期偏高，關鍵在於藥廠透過專利制度維持市場壟斷，藥品上市價格也完全由藥廠自行訂定，缺乏政府談判機制。（會議截圖）

根據凱瑟家庭基金會（KFF）最新研究，美國目前每五美元支出中，就有一美元與醫療保健相關。隨著「可負擔健保法」（ACA）擴大保費稅額補助到期，醫療與保險成本正持續攀升。在多州近期結束ACA開放投保期之際，不少投保民眾發現，今年每月保費幾乎翻倍。專家預估，未來恐有約400萬人完全退出醫療保險市場，小型企業也在保費大幅上升下，面臨為員工投保的沉重負擔。

美國社群媒體（ACoM）16日舉行線上簡報會，邀請政策與學界人士，探討醫療與保險費用居高不下的原因，包括保費、醫療人力與藥價問題，並提出可能的政策方向。

可負擔藥品患者聯盟（Patients for Affordable Drugs）執行主任Merith Basey表示，美國藥價長期偏高，關鍵在於藥廠透過專利制度維持市場壟斷，藥品上市價格也完全由藥廠自行設定，缺乏政府談判機制。她指出，研究顯示，一旦學名藥進入市場，原有藥品價格平均可下降39%；若競爭者達5至6家，降幅甚至可達95%，因此藥廠長期以各種手段延遲學名藥上市。

不過，近期有南加華人居民反映，某些處方藥的實際自付金額，似乎有所下降。Basey認為，其原因可能和「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）相關，其中最受矚目的改革之一，是讓聯邦醫療保險（Medicare）得以針對部分高價處方藥進行價格談判。她指出，這項藥價談判機制已於今年1月1日開始在Medicare體系內實際生效，部分被納入談判的藥物（包含糖尿病用藥、胰島素及癌症與免疫治療相關藥物等），新價格約比過去低約63%。她表示，未來幾年預計將有更多高價藥物分批納入談判範圍，可望讓更多Medicare受益者的用藥成本下降。

在醫療保險方面，Families USA執行主任Anthony Wright指出，隨著ACA擴大保費稅額補助於今年1月到期，不少家庭的保費支出變化劇烈。過去每月僅需支付數十美元甚至零元的家庭，如今須負擔數百美元。對50至60歲族群而言，部分家庭今年醫療保險支出高達1萬至1萬5000美元。

Wright引用初步數據指出，已有約140萬人因保費上升而失去保險或轉為保障較低方案，且這可能只是冰山一角。他指出，許多民眾是在年初自動續保，隨著寬限期結束，未來數月恐有更多人無力負擔高額保費而失去保障。

史丹佛大學經濟學教授Neale Mahoney則指出，高昂醫療價格同時衝擊聯邦預算、企業與家庭。他表示，醫療相關支出目前占聯邦預算約三分之一，而家庭醫療保險的平均年成本已達2萬7000美元，對中小企業尤為沉重。此外，約1億6000萬名透過雇主投保的民眾，其自付保費與自付額增幅明顯快於薪資成長。

Mahoney認為，除了控制價格，增加醫護人力供給同樣關鍵，包括放寬醫師培訓名額、外籍醫護人員限制，以及擴大護理與進階醫療人員的執業範圍，以縮短候診時間並改善醫療可近性。

Anthony Wright指出，隨著ACA擴大保費稅額補助於今年1月到期，不少...
Anthony Wright指出，隨著ACA擴大保費稅額補助於今年1月到期，不少家庭的保費支出出現劇烈變化。（會議截圖）

聯邦醫療保險 保費 癌症

上一則

活到百歲這樣做 南加聖瑪科斯打造「藍區」健康城市

下一則

在好市多加油 信用卡現金回饋從4%升至5%

延伸閱讀

又1款罕病藥 將退出中國市場 有患者：幾年吃掉100萬元

又1款罕病藥 將退出中國市場 有患者：幾年吃掉100萬元
平價醫療法案補貼將到期 保費喊漲 400萬人恐被迫退保

平價醫療法案補貼將到期 保費喊漲 400萬人恐被迫退保
2026世報迎春年節展/LA Care Health Plan會員超過250萬名依不同生活方式付保費、降低共付額

2026世報迎春年節展/LA Care Health Plan會員超過250萬名依不同生活方式付保費、降低共付額
紐約汽車險漲幅全國第四 亞裔挺改革

紐約汽車險漲幅全國第四 亞裔挺改革
保費不再有補貼 歐記健保今年減少140萬人

保費不再有補貼 歐記健保今年減少140萬人
Mercury、CSAA獲准調漲房屋保費 平均提高6.9%

Mercury、CSAA獲准調漲房屋保費 平均提高6.9%

熱門新聞

河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
Nuo Mochi麻糬專賣店，幾乎每天都吸引大批排隊人潮。（記者謝雨珊／攝影）

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

2026-01-15 13:23

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲
紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE