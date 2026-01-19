美部分藥價降 保費卻翻倍 專家估恐有400萬人退出醫保

Merith Basey表示，美國藥價長期偏高，關鍵在於藥廠透過專利制度維持市場壟斷，藥品上市價格也完全由藥廠自行訂定，缺乏政府談判機制。（會議截圖）

根據凱瑟家庭基金會（KFF）最新研究，美國目前每五美元支出中，就有一美元與醫療保健相關。隨著「可負擔健保法」（ACA）擴大保費 稅額補助到期，醫療與保險成本正持續攀升。在多州近期結束ACA開放投保期之際，不少投保民眾發現，今年每月保費幾乎翻倍。專家預估，未來恐有約400萬人完全退出醫療保險市場，小型企業也在保費大幅上升下，面臨為員工投保的沉重負擔。

美國社群媒體（ACoM）16日舉行線上簡報會，邀請政策與學界人士，探討醫療與保險費用居高不下的原因，包括保費、醫療人力與藥價問題，並提出可能的政策方向。

可負擔藥品患者聯盟（Patients for Affordable Drugs）執行主任Merith Basey表示，美國藥價長期偏高，關鍵在於藥廠透過專利制度維持市場壟斷，藥品上市價格也完全由藥廠自行設定，缺乏政府談判機制。她指出，研究顯示，一旦學名藥進入市場，原有藥品價格平均可下降39%；若競爭者達5至6家，降幅甚至可達95%，因此藥廠長期以各種手段延遲學名藥上市。

不過，近期有南加華人居民反映，某些處方藥的實際自付金額，似乎有所下降。Basey認為，其原因可能和「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）相關，其中最受矚目的改革之一，是讓聯邦醫療保險 （Medicare）得以針對部分高價處方藥進行價格談判。她指出，這項藥價談判機制已於今年1月1日開始在Medicare體系內實際生效，部分被納入談判的藥物（包含糖尿病用藥、胰島素及癌症 與免疫治療相關藥物等），新價格約比過去低約63%。她表示，未來幾年預計將有更多高價藥物分批納入談判範圍，可望讓更多Medicare受益者的用藥成本下降。

在醫療保險方面，Families USA執行主任Anthony Wright指出，隨著ACA擴大保費稅額補助於今年1月到期，不少家庭的保費支出變化劇烈。過去每月僅需支付數十美元甚至零元的家庭，如今須負擔數百美元。對50至60歲族群而言，部分家庭今年醫療保險支出高達1萬至1萬5000美元。

Wright引用初步數據指出，已有約140萬人因保費上升而失去保險或轉為保障較低方案，且這可能只是冰山一角。他指出，許多民眾是在年初自動續保，隨著寬限期結束，未來數月恐有更多人無力負擔高額保費而失去保障。

史丹佛大學經濟學教授Neale Mahoney則指出，高昂醫療價格同時衝擊聯邦預算、企業與家庭。他表示，醫療相關支出目前占聯邦預算約三分之一，而家庭醫療保險的平均年成本已達2萬7000美元，對中小企業尤為沉重。此外，約1億6000萬名透過雇主投保的民眾，其自付保費與自付額增幅明顯快於薪資成長。