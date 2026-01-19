全球捐血馬拉松 世華大洛杉磯分會熱烈響應

台大EMBA校友捐血後齊聲比出「讚」手勢，手持「洛杉磯捐血站」布條，展現校友跨國串聯、熱血助人的公益精神。（主辦單位提供）

為響應全球公益捐血行動，世界華人 工商婦女企業管理協會大洛杉磯 分會17日攜手台灣大學高階經營管理碩士（EMBA）校友團體，於富樂頓（Fullerton）紅十字會捐血站舉辦「全球捐血馬拉松—洛杉磯站」公益活動，以實際行動支持社區醫療資源，傳遞關懷與善意。

本次活動由台大 EMBA校友基金會發起，董事長翁素惠號召校友跨國串聯，於世界各地分站接力舉行捐血行動。洛杉磯站於當日上午10時正式展開，吸引世華大洛杉磯分會成員與台大EMBA校友踴躍參與。

世華成員除親自捐血外，也邀請家人與親友一同響應，期盼凝聚更多社會力量投入公益。不少會員表示，希望在新年伊始便以實際行動回饋社會，為社區注入正向能量。台大EMBA校友則延續長期重視社會責任與公共參與的精神，積極投入捐血行動，校友劉錦村亦親臨現場表達支持。除有五位台大青年團成員熱血參與外，世華大洛杉磯分會會長薛麗華兒子也加入捐血行列。另有多位夥伴透過線上報名，分別前往其他捐血站完成捐血，以行動實踐「用一袋熱血，連結世界的善意」的理念。 台大EMBA校友於紅十字會捐血站完成捐血後合影，手臂貼上止血貼，開心展示「首次捐血者」標誌，以行動支持全球捐血馬拉松。（主辦單位提供） 台大EMBA青年校友實際躺上捐血椅完成捐血，展現青年世代投入公益、回饋社會的行動力。（主辦單位提供） 世華大洛杉磯分會會長薛麗華兒子於紅十字會捐血站完成捐血，以實際行動響應全球捐血馬拉松，展現家庭世代攜手投入公益的精神。（主辦單位提供）