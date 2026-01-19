世報2026年節展╱少林功夫院再展視覺盛宴 最小學員僅4歲

少林功夫院學員在社區活動展示少林拳法。（釋延輝提供）

「2026蒙市迎春年節展」將於1月31日及2月1日熱鬧登場。少林功夫院再度應邀獻藝，以氣勢磅礴的中華傳統少林功夫，與民眾一同歡慶華人 農曆新春，上演一場融合文化、力量與精神的中華傳統武術視覺盛宴。

少林寺第34代武僧釋延輝將率領30餘學員登台演出，向觀眾展現中華武術的深厚底蘊與震撼魅力。他表示，此次演出內容豐富，包括少林象形拳、醉拳，以及氣勢剛勁的少林集體拳法。參與表演的學員年齡最小僅約4歲，也有不少成人與新加入的學員同台亮相，充分展現少林功夫代代相傳、生生不息的精神。

釋延輝指出，他10餘年前在南加州 創辦少林功夫院，至今已在當地武術愛好者間建立良好口碑，學員來自不同族裔與文化背景。功夫院成立初衷，是為傳承中華武術文化、強身健體、培養自信。此次年節展中呈現的少林基礎拳法、傳統武術套路、個人功夫秀及集體武術展示，皆源自平日扎實訓練成果。

在表演各個單項上，學員們將展示多種拳法與少林傳統器械，如梅花刀、少林棍、連環拳、小洪拳等，剛柔並濟、節奏分明。年輕學員帶來的醉拳與少林拳，動作難度高、翻騰跳躍十足，極具視覺震撼；九節鞭、雙截棍等兵器表演，更是將現場氣氛推向高潮。當功夫巨星李小龍所創、節奏凌厲的絕技雙截棍在舞台亮相時，觀眾掌聲與喝采聲此起彼落，熱情不斷。

釋延輝也提到，近年隨著民眾對社區治安的關注提升，愈來愈多不同族裔學員學習中華武術，不僅為防身，更是在過程中培養沉著應變能力。同時，習練少林功夫亦有助增強體魄、提升免疫力，並建立自信心。