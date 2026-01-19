世報2026年節展╱母親留下印記 中義混血歌手「說故事」

Isabella的中國母親在她還是嬰兒時就過世了，她用寫歌的方式記錄心情和懷念媽媽。（Isabella提供，Photos by Alex Elena）

「2026世界日報 蒙市迎春年節展」將於1月31日、2月1日熱鬧登場。今年表演節目精彩紛呈，16歲的中國和義大利 混血歌手Isabella Han-Bolelli將首次在年節展登台，讓民眾搶先欣賞她將於3月6日發行的首支單曲。

Isabella是高中生，也是洛杉磯正在嶄露頭角的創作型歌手。她說，從小聽藍調、搖滾和雷鬼長大，讓她的音樂遊走多種風格之間，融合流行、靈魂、獨立與R&B，並以「說故事」為核心。而她對敘事的熱愛，來自她的中國母親。母親在Isabella還是嬰兒時就過世，但母親留下的故事，深深塑造今天的Isabella。母親的強烈情感在她的聲音中留下印記，而她對唱歌、舞蹈與時尚的熱愛，也同樣源自母親。

Isabella表示，這是她第一次參加世界日報年節展，一切對她來說，都很新鮮與期待。她希望給觀眾帶來三首歌曲，一首是翻唱Teddy Swims的「Lose Control」，兩首是她尚未發行的原創作品，其中一首是「Asian Enough」。「Asian Enough」這首歌描述的是她自己的故事，因為母親早早過世，她沒有真正成長在華人 文化之中；歌曲談到她一直覺得自己並不是「真的」華人，而這種感覺，總像一道牆隔在她和母親之間。寫歌是她整理與消化一切的方式，她的歌曲就像日記一樣，橫跨各種情緒，希望現場能得到大家的掌聲和支持。

今年3月6日Isabella會在多串流平台發行她的首支單曲。