我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灌沸水通水管損失慘 別信這些網路瘋傳的清潔妙招

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測結果出爐

世報2026年節展╱母親留下印記 中義混血歌手「說故事」

記者張宏/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Isabella的中國母親在她還是嬰兒時就過世了，她用寫歌的方式記錄心情和懷念媽媽。（Isabella提供，Photos by Alex Elena）
Isabella的中國母親在她還是嬰兒時就過世了，她用寫歌的方式記錄心情和懷念媽媽。（Isabella提供，Photos by Alex Elena）

「2026世界日報蒙市迎春年節展」將於1月31日、2月1日熱鬧登場。今年表演節目精彩紛呈，16歲的中國和義大利混血歌手Isabella Han-Bolelli將首次在年節展登台，讓民眾搶先欣賞她將於3月6日發行的首支單曲。

Isabella是高中生，也是洛杉磯正在嶄露頭角的創作型歌手。她說，從小聽藍調、搖滾和雷鬼長大，讓她的音樂遊走多種風格之間，融合流行、靈魂、獨立與R&B，並以「說故事」為核心。而她對敘事的熱愛，來自她的中國母親。母親在Isabella還是嬰兒時就過世，但母親留下的故事，深深塑造今天的Isabella。母親的強烈情感在她的聲音中留下印記，而她對唱歌、舞蹈與時尚的熱愛，也同樣源自母親。

Isabella表示，這是她第一次參加世界日報年節展，一切對她來說，都很新鮮與期待。她希望給觀眾帶來三首歌曲，一首是翻唱Teddy Swims的「Lose Control」，兩首是她尚未發行的原創作品，其中一首是「Asian Enough」。「Asian Enough」這首歌描述的是她自己的故事，因為母親早早過世，她沒有真正成長在華人文化之中；歌曲談到她一直覺得自己並不是「真的」華人，而這種感覺，總像一道牆隔在她和母親之間。寫歌是她整理與消化一切的方式，她的歌曲就像日記一樣，橫跨各種情緒，希望現場能得到大家的掌聲和支持。

今年3月6日Isabella會在多串流平台發行她的首支單曲。

華人 世界日報 義大利

上一則

布瑞亞購物中心 8匪搶珠寶店逃逸

下一則

安大略10號公路鋼樑墜落 1死

延伸閱讀

年節展／珠珠舞蹈社更名靜心學堂 首推40分鐘舞台劇

年節展／珠珠舞蹈社更名靜心學堂 首推40分鐘舞台劇
年節展／銀河藝院年節展 展現民族樂器多樣風貌

年節展／銀河藝院年節展 展現民族樂器多樣風貌
海外華文文學的推手

海外華文文學的推手
世報蒙市年節展1/31熱鬧登場 近200個吃喝玩樂攤位

世報蒙市年節展1/31熱鬧登場 近200個吃喝玩樂攤位
世界日報串起的珍珠

世界日報串起的珍珠
「Kpop獵魔女團」奪金球獎最佳歌曲 原唱淚崩：被拒絕非終點

「Kpop獵魔女團」奪金球獎最佳歌曲 原唱淚崩：被拒絕非終點

熱門新聞

河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
Nuo Mochi麻糬專賣店，幾乎每天都吸引大批排隊人潮。（記者謝雨珊／攝影）

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

2026-01-15 13:23

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲
紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE