5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

記者張宏/洛杉磯報導
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）
Trader Joe's只要幾美元的購物袋，如今卻成為英國、日韓社群眼中的「身分象徵」。從排隊搶購、被時尚部落客與收藏家追捧，到敢標價5萬美元轉賣，這些原本毫不起眼的超市袋，正被賦予超越價格的文化意義。Whole Foods、Erewhon、Aldi也陸續推出自家品牌購物袋，一場關於品味、稀缺性與生活方式的無聲競賽在超市貨架之外展開。

能重複使用的超市購物袋，不只是環保，也逐漸成為時尚象徵。Trader Joe's的購物袋，近期話題度十足，據洛杉磯KTLA電視台報導，Trader Joe's購物袋在美國通常售價不到五美元，但在社群迅速走紅，時尚部落客和收藏家們紛紛曬出稀有或停產款式。由於Trader Joe's在海外沒有分店，導致其購物袋奇貨可居。人們樂於在街上以Trader Joe's購物袋來辨別同類人或當做美式生活象徵。

華爾街日報報導，在缺乏Trader Joe's超市的國家，尤其是在倫敦、墨爾本和東京等城市，其購物袋以驚人價格轉售，一些在線標價，甚至高達5萬美元。這些包款已成為「特定地點」身分象徵物品的最新例證，類似巴黎莎士比亞書店或倫敦Daunt書店的手提袋，代表見多識廣、消息靈通。

雖然Trader Joe's並不認可，也不支持轉售其產品，表示這些包裝袋，僅透過其門市銷售；但不可否認，Trader Joe's購物袋已成為美國新的文化輸出。耶魯大學環境學院講師Michelle Gabriel接受華爾街日報採訪時表示，Trader Joe's購物袋代表一種特殊性，其超市並非遍布每個城市，也並非隨處可見。這本身就造成稀缺性，而這種稀缺性，可用來彰顯身分。

即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋，也會引發搶購和排隊熱潮，有華人曾為買迷你購物袋，在烈日下排隊近兩個小時，隊伍中還有八、九十歲奶奶為孫子孫女，以及為妻子排隊的丈夫。華人Ray李表示，Trader Joe's購物袋已成為送給海外親朋的熱門伴手禮，一個幾美元的袋子，就有這麼大的魔力。

與此同時，Whole Foods、Erewhon、Aldi等也在打造自己的袋子文化。Erewhon超市是品味和富人生活的象徵，其購物袋常和品牌聯名，像與Balenciaga合作的購物袋，即使二手在eBay上也標價2500美元， 去年施華洛世奇為慶祝其130年和Erewhon合作，推出一款獨家水晶手提包，這款超大手提包限量300個，標價299美元。

平價超市Aldi也推出大尺寸購物袋Big Bag，曾在網上也引發討論，且去年與設計師Anya Hindmarch聯名推出通用購物袋。

大華超市一度也在南加和內華達等地「限量」供應超市專屬購物袋，該托特包採用品牌的紅綠兩色，正面是超市的99品牌標誌，包身背面是「大華超市」中文字，售價跟Trader Joe's托特包完全一樣，每個2.99美元。有網友調侃其和Trader Joe's長相幾乎一樣，但尺寸略小，還有人說「看到這個logo，讓我想到小學便當袋」，不過也有網友覺得可愛，希望推不同顏色。

Trader Joe's 華爾街 華人

