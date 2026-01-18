我的頻道

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

致遠盃南加圍棋賽 北美頂尖棋手競技

蒙特利公園市訊
第二屆「致遠盃」南加州圍棋公開賽17日揭幕，吸引眾多圍棋好手齊聚一堂。（記者劉元倫╱攝影）
北美規模最大、最具影響力的圍棋賽事之一的第二屆「致遠盃」南加州圍棋公開賽（Eternal Cup Southern California Go Championship）17日揭幕，賽事連兩天於蒙特利公園市的洛杉磯世界日報大樓四樓舉行，吸引來自北美各地的圍棋好手齊聚一堂，切磋棋藝。

在2024年首屆成功舉辦並創下獎金紀錄後，本屆賽事延續高規格辦理，總獎金6000美元，其中公開組冠軍可獨得1600美元，亞軍亦可獲得1000美元，持續穩居除全美公開賽外，北美地區獎金最高、參賽人數最多的頂級區域性圍棋賽事之一。

本屆賽事由美國圍棋協會橙縣分會主辦，再度獲得Fuland Capital冠名贊助，並有KYL Construction大力支持，充足經費確保賽事順利進行。主辦單位也貼心提供所有參賽者兩日免費午餐，營造良好賽事體驗。冠名贊助商Fuland Capital總裁燕麗表示，首屆賽事十分成功，充分彰顯圍棋在AI時代的獨特人文價值與文化內涵。

南加州圍棋公開賽自2010年創立以來，已發展為北美圍棋界的重要年度盛事，長年在棋界享有盛譽。本屆賽事同樣由美國圍棋協會橙縣分會會長Kevin Chao，以及美國圍棋協會董事Michael Zhou共同策劃與指導，憑藉他們的豐富經驗與長期投入，確保賽事專業水準。

加州 南加 橙縣

