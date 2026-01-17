吉卜力動畫魅力重現 「波妞」特展2月登場

吉卜力「波妞」特展2月將於洛杉磯登場，展出逾百件首次在北美亮相的珍貴原創手稿與互動體驗。（取自官網示意圖）

由美國影藝學院 電影博物館（The Academy Museum of Motion Pictures）主辦的「吉卜力工作室展：崖上的波妞（Studio Ghibli's Ponyo）」特展，將於2月14日在洛杉磯 開幕，展期至2027年1月10日，為期11個月。

本次展覽以吉卜力動畫長片「崖上的波妞」為主題，全面呈現其傳統手繪動畫製作工藝，透過展出百餘件動畫創作原稿與互動式體驗，帶觀眾進入如夢似幻的水世界，探索動畫中「變化」、「人與人連結」以及「喜悅」等核心主題。主辦單位表示，展覽將設有適合全年齡參與的互動體驗區，包括沉浸式的海洋場景、可讓孩童親身進入探索的空間，以及能讓觀眾親自動手製作動畫片段的互動動畫桌，讓參觀者在欣賞藝術之餘也能動手創作。

此外，吉卜力工作室特別捐贈超過100件展品，包括導演宮崎駿親繪原稿、美術設定、海報、動畫製作桌等，部分藏品為首度於北美展出。該展覽由資深展覽策展人尼貝爾（Jessica Niebel）與助理策展人羅德里奎茲（Emily Rauber Rodriguez）共同策劃，是繼2021年「宮崎駿展」後，電影博物館第二度舉辦吉卜力主題展。

展覽開放時間為每周三至周一上午10時至下午6時。成人票價為25美元、長者19美元、學生15美元，17歲以下兒童及持EBT卡的加州 居民可免費入場。下午4時30分後入場享有優惠票價，分別為成人18美元、長者15美元、學生10美元。電影博物館地址為6067 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036。