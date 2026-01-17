我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

年節展／金齡排舞媽媽咪呀 七旬婦女活力迎春

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「金齡排舞媽媽咪呀」將為現場觀眾，送上「凡人歌」等三首排舞作品。（Madame提供）
「金齡排舞媽媽咪呀」將為現場觀眾，送上「凡人歌」等三首排舞作品。（Madame提供）

「2026蒙市迎春年節展」1月31日、2月1日盛大登場。一支充滿生命力的舞團「金齡排舞媽媽咪呀」，將以熱鬧歡快的舞步點亮年節展舞台。團員多為年逾七旬的阿媽阿婆，卻精神奕奕、神采飛揚，透過最熱愛的舞蹈，展現積極樂觀的生活態度。

此次演出中，「金齡排舞媽媽咪呀」將為現場觀眾送上「春風吻上我的臉」、「南屏晚鐘」、「凡人歌」三首排舞作品。舞團負責人Madame屆時攜20多位學員，藉由年節展舞台向觀眾拜年，祝福大家在馬年身體健康、平安順遂、鵬程萬里。

Madame表示，能在迎春年節展演出別具意義，因此特別挑選華人觀眾耳熟能詳、富有情感共鳴的歌曲，比如時下流行的「凡人歌」，「我很喜歡這首歌，人生就是這樣，看淡了，反而更有樂趣。」每次站上舞台，看見台下觀眾隨著旋律一起擺動，Madame都感到格外感動，「舞蹈有一種力量，能把人們凝聚在一起。」

舞團成員為70歲以上的阿媽阿婆，個個容光煥發。（Madame提供）
舞團成員為70歲以上的阿媽阿婆，個個容光煥發。（Madame提供）

成立至今已18年的「金齡排舞媽媽咪呀」，並非由專業舞者組成。Madame坦言，自己只是因為熱愛舞蹈，長年自學編排，再耐心教導團員。多年來，每逢演出，舞團都會重新訂製舞衣，十多年來從未重複穿過同一套服裝。「不重複，是我們的特色，也是對舞蹈最真誠的熱情。」

舞團成員基本上都是70歲以上，卻個個容光煥發。對她們而言，舞蹈不只是表演，更是一種讓自己保持年輕、活出自我的方式。為了在舞台上呈現最佳狀態，舞團堅持每周六、日排練。Madame強調：「我們的舞蹈節奏輕快、風格年輕化，不是大家印象中慢慢的老人動作。」她也希望藉此鼓勵更多人勇敢嘗試，「不要因為年紀大就不敢學，只要願意踏出第一步，就一定學得會。」

華人

上一則

深圳福田星輝合唱團 巴沙迪那春節獻唱

下一則

吉卜力動畫魅力重現 「波妞」特展2月登場

延伸閱讀

世報蒙市年節展1/31熱鬧登場 近200個吃喝玩樂攤位

世報蒙市年節展1/31熱鬧登場 近200個吃喝玩樂攤位
展現舞者身體粒子「暗物質」 蘇文琪「暗宇之感」創新VR局面

展現舞者身體粒子「暗物質」 蘇文琪「暗宇之感」創新VR局面
費城中文學校聯合會慶元旦迎新年聯歡會

費城中文學校聯合會慶元旦迎新年聯歡會
亞城圓愛老人中心舉辦跨文化聖誕聯歡

亞城圓愛老人中心舉辦跨文化聖誕聯歡
台灣藝術家10日登AAPI舞蹈藝術節 結合信仰、音樂呈現台味

台灣藝術家10日登AAPI舞蹈藝術節 結合信仰、音樂呈現台味
南加最熱鬧迎春盛會 200攤商嗨翻蒙市

南加最熱鬧迎春盛會 200攤商嗨翻蒙市

熱門新聞

河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
曾祕密嫁給自己亞裔繼子的拉斯維加斯成人片女星麥可斯（Devyn Michaels），如今為一樁駭人聽聞的分屍命案付出沉重代價。（示意圖由Chatgpt生成）

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

2026-01-09 21:11

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議