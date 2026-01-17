年節展／金齡排舞媽媽咪呀 七旬婦女活力迎春

「金齡排舞媽媽咪呀」將為現場觀眾，送上「凡人歌」等三首排舞作品。（Madame提供）

「2026蒙市迎春年節展」1月31日、2月1日盛大登場。一支充滿生命力的舞團「金齡排舞媽媽咪呀」，將以熱鬧歡快的舞步點亮年節展舞台。團員多為年逾七旬的阿媽阿婆，卻精神奕奕、神采飛揚，透過最熱愛的舞蹈，展現積極樂觀的生活態度。

此次演出中，「金齡排舞媽媽咪呀」將為現場觀眾送上「春風吻上我的臉」、「南屏晚鐘」、「凡人歌」三首排舞作品。舞團負責人Madame屆時攜20多位學員，藉由年節展舞台向觀眾拜年，祝福大家在馬年身體健康、平安順遂、鵬程萬里。

Madame表示，能在迎春年節展演出別具意義，因此特別挑選華人 觀眾耳熟能詳、富有情感共鳴的歌曲，比如時下流行的「凡人歌」，「我很喜歡這首歌，人生就是這樣，看淡了，反而更有樂趣。」每次站上舞台，看見台下觀眾隨著旋律一起擺動，Madame都感到格外感動，「舞蹈有一種力量，能把人們凝聚在一起。」

舞團成員為70歲以上的阿媽阿婆，個個容光煥發。（Madame提供）

成立至今已18年的「金齡排舞媽媽咪呀」，並非由專業舞者組成。Madame坦言，自己只是因為熱愛舞蹈，長年自學編排，再耐心教導團員。多年來，每逢演出，舞團都會重新訂製舞衣，十多年來從未重複穿過同一套服裝。「不重複，是我們的特色，也是對舞蹈最真誠的熱情。」

舞團成員基本上都是70歲以上，卻個個容光煥發。對她們而言，舞蹈不只是表演，更是一種讓自己保持年輕、活出自我的方式。為了在舞台上呈現最佳狀態，舞團堅持每周六、日排練。Madame強調：「我們的舞蹈節奏輕快、風格年輕化，不是大家印象中慢慢的老人動作。」她也希望藉此鼓勵更多人勇敢嘗試，「不要因為年紀大就不敢學，只要願意踏出第一步，就一定學得會。」