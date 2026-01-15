楊如耀接掌台美商會青商部 200人見證

我的頻道

洛杉磯訊
台美商會青商部理事於晚會合影，展現青年團隊的活力與凝聚力。（主辦單位提供）
台美商會青商部理事於晚會合影，展現青年團隊的活力與凝聚力。（主辦單位提供）

洛杉磯台美商會青商部日前在亞凱迪亞Santa Anita Park賽馬場舉辦「黃金年代」主題晚會，並進行第25屆新舊任會長交接典禮。活動吸引近200僑界與商界人士出席，共同見證青年世代的傳承與蛻變。

交接儀式由駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣、洛杉磯台美商會2025年會長暨行政院政務顧問陳玲華，及2026年會長簡志誠監交。卸任青商部會長曾愉雯將印信交接予新會長楊如耀，象徵青商部延續使命、持續拓展影響力。

洛杉磯台美商會青商部卸任會長曾愉雯（左一）將象徵職責的印信交予新會長楊如耀（右一...
洛杉磯台美商會青商部卸任會長曾愉雯（左一）將象徵職責的印信交予新會長楊如耀（右一），由駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣（中）、洛杉磯台美商會2025年會長暨政務顧問陳玲華（左二）、2026年會長簡志誠（右二）共同見證。（主辦單位提供）

曾愉雯表示，過去一年，團隊以「回歸青商精神、開啟新篇章」為目標，在疫情後重新整合青年企業家資源，舉辦多場活動，從商業技能課程到跨界交流論壇，再到大型創業展與親子社區互動，展現青商部作為橋梁與平台的核心價值。

楊如耀指出，對肩負新一屆會長職責深感榮幸，也對身為台灣人能在國際舞台自信發聲感到驕傲。他指出，台美青年擁有連結台灣與美國雙文化背景的優勢，盼能透過青商部這個平台拓展人脈、促進合作，共同邁向屬於青年一代的黃金時代。

洛杉磯台美商會青商部於10日晚舉辦「黃金年代」主題晚會，吸引近200南加州僑界與...
洛杉磯台美商會青商部於10日晚舉辦「黃金年代」主題晚會，吸引近200南加州僑界與商界人士參與。（主辦單位提供）

洛杉磯台美商會青商部長年舉辦聯誼、講座與就業博覽會等活動，並提供多元商業資訊，促進大洛杉磯地區中小企業與學術團體之間的合作與交流。同時也鼓勵青年透過平台累積組織與領導經驗，為創業之路奠定基礎。

當晚活動邀請台裔爵士吉他手兼歌手陳芃瑄演出，以彈唱與即興演奏展現爵士樂的獨特魅力，為晚會增添音樂色彩。台灣人聯合基金會、洛僑中心主任鍾佩珍、副主任黃楷茗，以及駐洛杉磯台北經文處經濟組組長劉倫正等到場祝賀。

