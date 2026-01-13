人與事╱華女精心打理 貴賓犬化身小少爺

我的頻道

記者張宏╱洛杉磯報導
Wendy用AI製作的空乘Master。（Wendy提供）
華人Wendy把三歲的泰迪貴賓狗兒子打扮成「貴族小少爺」，不僅定期美容、穿名牌風服裝，還要燙頭、染髮，精緻程度完全不輸真人時尚博主。

Wendy養了一隻三歲的貴賓犬，名叫Master。在她心中，Master不只是一隻狗，而是妥妥的「小少爺」。她最享受的事情，就是替Master打扮、做造型。由於貴賓犬毛量豐富、可塑性高，Wendy會依照不同主題，替牠染上各種顏色，並精心設計造型。Wendy笑說，Master的定位就是貴族風小少爺。

只要Master出門，幾乎立刻成為全場焦點。只見牠身穿紅藍白條紋制服風白襯衫，脖子上繫著藍色領帶，項圈也充滿名牌既視感，搭配高顱頂髮型與鮮豔的紫藍色染髮，整體氣場完全就是狗界貴族世家出身的小少爺，走到哪裡都自帶光環。

Wendy是Master的御用造型師兼時尚總監。她表示，家中只有Master這一隻狗，自然是寵上加寵，每次出門都要盛裝打扮。Master的衣櫃裡大約有幾十套狗裝，不乏名牌西裝、夾克、坎肩等，還搭配各種小領帶、徽章與配套飾品。由於Master本身是貴賓犬，外型自帶一點英國貴族氣質，Wendy為牠挑選的服裝，也多半走奢華與貴族路線。

不只外型像小少爺，Master的個性也很「少爺」。Wendy說，Master個性調皮又黏人，吃飯時相當挑嘴，幾乎是純肉食動物，和被嬌慣的人類寶寶沒什麼兩樣。

Wendy還替Master經營社交帳號，並運用AI技術將牠擬人化，打造各種有趣又反差的人設，拍攝搞笑短片，例如空服員Master、賽車手Master、香奈兒代言狗Master，甚至還有「碰瓷版」，療癒感十足。Wendy覺得這幾年Master為家中帶來無數歡樂，是名副其實的「狗兒子」。

過去Wendy每個月都會帶Master到美容院做造型，但Master一進美容院就會變得高冷，不喜歡陌生人碰觸。後來她便改為在家親自替牠剪毛、染髮，大約半年更換一次髮色。

性格方面，Master非常熱情，對人完全沒有防備，看到人或其他狗，都會主動衝上前示好，尤其特別黏牠的人類爸爸。只要爸爸不在身邊，Master就會喉嚨發出像唱歌一樣的聲音；一旦爸爸抱抱、舉高高，牠立刻安靜下來。對此Wendy忍不住「吃醋」，她笑說，爸爸在時，Master幾乎不理她，只有爸爸離開後，Master才會回來找她。

Wendy會幫Master染不同顏色的毛髮。。（Wendy提供）
只要Master出門，幾乎立刻成為全場焦點狗。（記者張宏╱攝影）
Master的造型非常時尚。（Wendy提供）
假裝自己是警犬的貴賓。（Wendy提供）
高顱頂配上全套西裝的Master相當時尚。（Wendy提供）
Wendy給Master的服裝造型搭配，非常有完整性。（記者張宏╱攝影）
Wendy時常用AI製作Master的擬人視頻。（Wendy提供）
