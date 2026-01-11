出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

我的頻道

記者啟鉻／洛杉磯報導
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）
加州2026年實施多項房屋出租新法，內容涵蓋出租設備、災害清理責任、交通導向開發、租客保障及租金管制，將對加州房東、房客帶來影響。南加州部分華人房東認為，新法目的是保護房客利益，也讓房東更多耗時耗力去處理與房客關係。並認為在加州房東，愈來愈成弱勢群體。

南加州資深房東周賜軒認為，新法「很糟糕」。他說，有房客欠租金已有六個月，卻趕不走，「驅趕房客的程序原本就很繁雜，新法執行後，可能對房東來說更為繁瑣」。

周賜軒還指出，他的一位親屬，在聖谷華人較多城市有出租屋，原來房客是兩人，現在變成一家八口，還有孩童，且拖欠房租數個月，仍難以進行驅趕程序。「因為加州相關法律，就是為保護房客」。

周賜軒說，原來房東收取房客押金，可以是兩個月，也可以幾個月的房租，雙方可協商。但新法對押金上限加以限制，部分情況下，房東只能收取一個月的房租做押金，這會讓房東的風險提升。至於配置爐灶和冰箱（AB 628），一旦損壞必須及時維修；有些情況是房客使用不當損壞，不及時維修房客就投訴。還有浴室，也會由於房客不注意使用，或者故意造成嚴重損壞，如此給房東造成很大壓力。

他表示，新法實施後，房東出租房子必須在合約細節尤其小心。現在一些房客也在鑽房東管理的漏洞，因此要盡量避免被投訴。在篩選房客時，要特別細心，應通過正規渠道，不讓假造文書的房客有機可乘。

河濱資深身地產投資人周克蕙也經營房屋出租業務。她認為，加州房東愈加成為弱勢群體了。但政府的相關約束房東法規也必須遵守，而且現在房客很喜歡投訴，「房東很辛苦，但沒有別的選擇」。所以提醒華人房東，房客搬進來前，所有房屋設施的圖片和記錄都要保存好，這樣可有效避免當房客故意搞壞設施來投訴，有了依據後也可讓房東避免不必要損失。周克蕙還表示，房東在選擇房客時要把好關，避免信用造假的房客進入。

東谷市華人房東Michael Zhu提醒，選擇的房客盡可能以家庭為主，他們會更多考慮租房的信用，也會嚴格遵守租約內容，小心使用室內設施。而單身房客在這方面就隨意的得多。

資深物業管理Betty Yu指出，房東可能面臨的棘手問題是，一旦為房客配備某品牌冰箱，當廠家因為冰箱質量出現問題需召回時，房東需要承擔的壓力就大了。如果說，房東平時忽視到廠家召回信息，若遭到房客投訴，可能面臨的問題更多。

