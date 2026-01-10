百隊金龍遊行、華埠小姐決戰 熱鬧迎馬年

我的頻道

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
洛杉磯中華總商會活動主席吳雅婷（左）、會長莊佩源（中）說明第63屆華埠小姐選舉。右為現任華埠小姐柯明君。（洛杉磯中華總商會）
洛杉磯中華總商會8日邀請第63屆華埠小姐選美的參賽者集體亮相，展現新一屆候選佳麗風采；同時也介紹商會各董事局成員，並說明第63屆華埠小姐選舉、第127屆洛杉磯華埠金龍大遊行及2026年度小國王、小皇后選舉等重點活動的籌備進度與特色亮點。

華埠小姐選舉競爭，一年比一年激烈，第63屆華埠小姐選美共吸引39位華裔青少女參賽。洛杉磯中華總商會會長莊佩源表示，本屆參賽者整體素質高，幾乎每一位都表現亮眼，讓評審在評選過程中備感壓力。為順利籌辦將於2月8日在洛杉磯Bonaventure酒店舉行的華埠小姐總決賽，主辦單位已從中遴選出12位總決賽入圍者。

今年不少佳麗畢業或就讀柏克萊加大（UC Berkerly）、洛杉磯加大（UCLA）、南加大（USC）、紐約大學（NYU）等名校，其個人經歷也都相當優秀。這些佳麗在接受密集培訓後，將於決賽當天展現各自獨特魅力與學習成果，角逐新一代華埠小姐皇后及公主頭銜。

莊佩源強調，羅省華埠小姐選舉，是洛杉磯中華總商會年度重點活動之一，當選華埠小姐不僅是榮耀，更肩負推廣中華文化的重要使命。華埠小姐將擔任文化大使與青年榜樣，傳承中華文化與傳統價值。

至於小國王、小皇后選舉，則訂於1月10日下午在華埠一所小學舉行。今年活動與往年最大不同之處，在於參賽年齡由原本的6歲至8歲調整為7歲至9歲。莊佩源表示，本屆選舉吸引35名孩童參賽，包括23名女生與10名男生。最終脫穎而出的新任小國王與小皇后，將於今年2月農曆新年期間，在華埠舉行的金龍大遊行中隨遊行隊伍公開亮相。

另外，第127屆金龍大遊行選定於2月21日（周六）在洛杉磯華埠舉行。今年吸引超過100支隊伍報名參與，陣容相當龐大。莊佩源表示，金龍大遊行不僅是一場年度盛事，更是凝聚社區、分享農曆新年文化的重要平台。今年適逢馬年，遊行特別安排多匹大小馬亮相，象徵活力與吉祥，誠邀民眾齊聚華埠，歡慶農曆新年。

洛杉磯中華總商會商會成員陪同，新一代的華埠小姐選美參賽者亮相。（洛杉磯中華總商會...
洛杉磯中華總商會8日邀請，第63屆華埠小姐選舉的參賽者集體亮相。（洛杉磯中華總商...
華埠 洛杉磯加大 柏克萊加大

紐森提預算案 彌補29億元財政缺口

按照新飲食指南吃 每人一周食品開銷增至175美元

