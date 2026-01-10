成人女星斬首前男友 判囚28年

曾祕密嫁給自己亞裔繼子的拉斯維加斯成人片女星麥可斯（Devyn Michaels），如今為一樁駭人聽聞的分屍命案付出沉重代價。（示意圖由Chatgpt生成）

紐約郵報報導，曾祕密嫁給自己亞裔 繼子的拉斯維加斯成人片女星麥可斯（Devyn Michaels），如今為一樁駭人聽聞的分屍命案付出沉重代價。麥可斯2023年8月殺害並斬首前男友、亞裔繼子的生父威列特（Jonathan Willette），2026年1月9日遭法院判處28年至終身監禁。

47歲的麥可斯過去是拉斯維加斯頗具知名度的成人片演員。檢方指出，她殘忍殺害的對象，是46歲的威列特，也是兩人2年幼女兒的父親，以及她秘密結婚的亞裔繼子的生父。案發時，威列特正準備搬入麥可斯住處，展開同居生活。

檢方在審理過程中，播放一段警方訊問影片。麥可斯在片中供稱，當時她在臥室替前男友按摩，隨後以一件「像燭台的物品」重擊對方。她在開庭陳述中辯稱，因不滿威列特過於倉促搬進家中、影響孩子生活，情緒失控才動手。兩人此前曾分分合合，希望「維持家庭完整」。

然而，案件隨後出現更暗黑內幕。檢方揭露，命案發生時，麥可斯其實已與德維爾（Deviere）結婚；德維爾是威列特前段關係所生的成年亞裔兒子。兩人向警方聲稱婚姻僅為保險 目的，但調查發現，兩人早已祕密交往多年，甚至在麥可斯與威列特交往期間，仍維持關係。

受害者威列特的母親Yoko Willette曾在日語翻譯的協助下，出庭作證。Yoko Willette稱，兒子威列特一直與她同住，案發前夜兒子曾與麥可斯一起外出，兩人約晚10時返家。案發凌晨1時，她看到麥可斯前往廚房，並聽到院子裡有奇怪狗叫，接著還聽到兒子房中傳來奇怪聲響。接著第二天，她看到兒子的皮卡車停在門口，她覺得情況很怪，遂前往兒子房間查看，結果發現兒子的屍體被毛毯包裹，且滿地是血。Yoko Willette立即撥打911報警，並發現廚房一把大菜刀丟失。

截至2026年1月9日，警方仍未找到威列特的頭與那把丟失的大菜刀。麥可斯則在法庭上一再否認斬首威列特，以及藏匿作案的大菜刀。

法官蒂瓊斯（Tierra Jones）最終裁定，麥可斯因謀殺罪，判處20年至無期徒刑，另因使用致命武器加判8至20年，兩刑期連續執行，意味她須服刑滿28年後，方可申請假釋。

威列特的父親哀痛指出，孫女將一生背負母親殺害父親的事實，並說：「奪走他人生命的人，不該再自由行走街頭。」