我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

華女無身分 家暴受傷不敢報警

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞太裔心理諮詢與治療中心心理與行為健康專員馮櫻。（馮櫻提供）
亞太裔心理諮詢與治療中心心理與行為健康專員馮櫻。（馮櫻提供）

亞太裔心理諮詢與治療中心（APCTC）心理與行為健康專員馮櫻（Shirley Feng）指出，許多華人移民家庭發生的悲劇，往往源於長年累積、卻未得到妥善處理的家庭矛盾與心理問題。

馮櫻分享一個案例：一對來美一年多的新移民夫婦，因夫妻糾紛，丈夫在深夜持刀刺傷妻子。9歲兒子目睹全程，為搶下凶器而割傷手指。妻子因沒有醫療保險，不敢報警，只能自己去藥房買藥包紮。事後該受害女透露，如果丈夫是公民，她作為家暴受害者，還可能申請保護繼續留在美國，但兩人都在申請庇護，更害怕牽動身分問題。這反映不少新移民家庭面臨家暴時的複雜處境。

她還注意到，華人社區公益法律資源相對較少，前述移民身分問題讓受害者不敢報警，使暴力事件難以及時制止，可能發展成影響更大的悲劇。馮櫻提醒，許多警局設有處理心理危機的專業團隊。如果遇到緊急事件，撥打911可同時獲得警方與心理健康專員的協助。

在馮櫻接觸的個案中，華人新移民家庭尤以子女的神經多樣性問題最為突出，包括自閉症等。嚴重的自閉症患者，往往需全天看護，情緒失控時甚至可能撞牆或攻擊父母。為避免孩子受傷，有的家庭會在牆上鋪滿棉被。許多患者因無法適應陌生環境，連出門都困難。馮櫻強調，自閉症若能早期干預，其症狀可有明顯改善；但部分新移民家長拒絕承認孩子的自閉症問題，甚至患者本人也不願面對，延誤黃金治療時機。

馮櫻曾在加州理工學院從事多年財務管理工作，2020年新冠疫情爆發後，無論族裔，心理健康問題都急遽攀升，她形容那是一場「全面的大爆發」。例如河濱市一變性遊民，持刀刺傷晨運華女，受害者送醫不治，辯方在庭審過程中提出該遊民的精神健康問題。聖地牙哥若干年前則有華裔女屋主因物業費催繳文件與警方發生衝突，最終遭警擊斃。種種事件促使馮櫻決定投入心理諮詢領域，希望能為新移民家庭提供支持，避免悲劇重演。

馮櫻說，特別是華人留學生，初到異地，壓力大、社交網絡薄弱，一旦心理失衡，容易走上極端。她強調，華人社群必須改變「講心理問題就是神經病被笑」的傳統刻板觀念，並建立心理健康的基本意識。一旦家人出現異常行為，應主動尋求心理或行為健康資源。她提醒：「掌握正確預防知識，可能會避免一場家庭悲劇。」

移民 華人 心理健康

上一則

Chick-fil-A大勁銷 贏者全年餐點免費

下一則

禿頭山剛傳3人山難 又3登山者遇險幸獲救

延伸閱讀

疑未具正式合約…布碌崙86街遊民所案 居民上訴獲受理

疑未具正式合約…布碌崙86街遊民所案 居民上訴獲受理
吸毒又家暴…湯米李瓊斯愛女陳屍飯店 影帝爸哀痛發聲

吸毒又家暴…湯米李瓊斯愛女陳屍飯店 影帝爸哀痛發聲
南加內陸男涉家暴縱火燒屋 4寵物亡

南加內陸男涉家暴縱火燒屋 4寵物亡
南加內陸男家暴縱火 致4寵物死亡

南加內陸男家暴縱火 致4寵物死亡
紐約華埠76歲華婦家中亡 疑家暴致死 市警追緝1男

紐約華埠76歲華婦家中亡 疑家暴致死 市警追緝1男
「流星花園」男星復出帶貨 賣慘難甩家暴負評

「流星花園」男星復出帶貨 賣慘難甩家暴負評

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低