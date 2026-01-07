貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

我的頻道

記者王若然／洛杉磯即時報導
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

知情人士透露，日前有台灣年輕貌美女性，通過免簽項目來南加州，做卡拉OK陪唱，在洛杉磯入關時被海關人員盤問，拒絕其入境。該女生被叫到「小黑屋」後，遭工作人員查看手機，正是裡面的照片，暴露她赴美原因。海關還順藤摸瓜，要她供出10個參與陪唱的人員，才放她走。

南加州移民律師許俊良介紹，近日移民局加大對簽證申請人及入海關人員的社媒檢查。他聽說的一個比較「誇張」的案例，是一名台灣女生在免簽項目下來美入關時被查，甚至還被海關逼迫說出10個參與活動的相關人員，才放她離開小黑屋。

台灣對美的免簽項目（VWP），允許台灣人來美觀光、參加商務，最多90天。許俊良介紹，這位年輕的台灣女子，通過免簽入境來南加州做卡拉OK陪唱，收取高昂小費。即使每次僅來三個月，賺的錢甚至超過其在台灣一年的生活費。這名女子嚐到甜頭後，近期來得越來越頻繁，打扮也越來越專業，因此被海關「盯上」。

許俊良稱，這位女子進入「小黑屋」後，被要求上交手機。海關人員在其手機中發現唱卡拉OK的數人大合影。在海關逼迫下，這位女子不得不指認至少10人，才被放走。許俊良表示，免簽項目來美，只要有收入都算打黑工。更別說這種陪唱業務，是否可能還有「擦邊（即涉黃）」行為。

被這名女子指認的其他人，後面也陸續被海關盯上。許俊良說，其中一人後續在美國辦理移民身分時，此前涉嫌陪唱卡拉OK的事，也給她帶來不利影響。

許俊良表示，他不清楚台灣女生來美做卡拉OK陪唱賺取外快是否是普遍現象，但他與另外一位律師聊及此事，對方表示，這種情況很多。

川普總統執政下，移民事務審核愈加嚴格，包括移民局近期公告，要求簽證申請者將社交帳戶設為「公開」。許俊良提醒，切不可與「反猶太」、「反美反川普」等貼文互動，即使按讚、評論也不可以。他說，這樣的社交媒體行為，雖然不足以將一個人「定罪」，但移民官會以此下手深入追究、調查，當事人在簽證核發、過海關時，可能因此碰到問題。

許俊良提醒，移民官在做判斷時，有很大主觀因素，不同於法律上「定罪」需要嚴格審判和證據，移民官選擇遣返或拒發簽證，僅需有10%的違規可能性。他提醒民眾，如果持有非移民簽證，最好不要在手機上留下任何與該簽證不符的在美行為計畫或紀錄，也不要太早討論如何在美獲取身分，以免夜長夢多，被移民官抓住把柄。

一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（取自Pexels）
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（取自Pexels）

移民 簽證 加州

