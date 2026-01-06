蒙特利公園市 （Monterey Park）將於2026年1月17日（周六）上午10時至下午2時，在Barnes Park舉辦「韌性日（Resiliency Day）」活動，邀請社區民眾齊聚一堂，共同參與一場以更新、紀念與希望為主題的社區活動。韌性日除回顧2023年1月21日的重要事件，也透過社區連結，推廣力量與療癒的精神。

本活動為免費親子 活動，適合各年齡層參與。現場將有音樂及多項現場表演，並提供太鼓演奏、太極拳與卡拉 OK 等互動體驗，促進社區交流。此外，冥想詩歌書寫與音樂治療等課程，提供民眾沉澱心靈與發揮創意的空間。活動同時設有「韌性市集（Resiliency Fair）」，讓參與者能與心理健康 、身體健康及社會服務等領域的社區組織一對一交流，獲取資訊與支持。兒童專區亦安排手作活動、泡泡遊戲與感官體驗，內容豐富多元。

韌性日活動由蒙特利公園市主辦，並獲Chinatown Service Center（華埠 服務中心）協辦支持。更多資訊請洽休閒與社區服務處，電話626-307-1388，或造訪活動網站www.montereypark.ca.gov/resiliencyday。

Barnes Park地址為350 S. McPherrin Ave., Monterey Park, CA 91754。