我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

這幾年在超市買過牛肉 8750萬補償金等你領

蒙市舉辦韌性日活動

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

蒙特利公園市（Monterey Park）將於2026年1月17日（周六）上午10時至下午2時，在Barnes Park舉辦「韌性日（Resiliency Day）」活動，邀請社區民眾齊聚一堂，共同參與一場以更新、紀念與希望為主題的社區活動。韌性日除回顧2023年1月21日的重要事件，也透過社區連結，推廣力量與療癒的精神。

本活動為免費親子活動，適合各年齡層參與。現場將有音樂及多項現場表演，並提供太鼓演奏、太極拳與卡拉 OK 等互動體驗，促進社區交流。此外，冥想詩歌書寫與音樂治療等課程，提供民眾沉澱心靈與發揮創意的空間。活動同時設有「韌性市集（Resiliency Fair）」，讓參與者能與心理健康、身體健康及社會服務等領域的社區組織一對一交流，獲取資訊與支持。兒童專區亦安排手作活動、泡泡遊戲與感官體驗，內容豐富多元。

韌性日活動由蒙特利公園市主辦，並獲Chinatown Service Center（華埠服務中心）協辦支持。更多資訊請洽休閒與社區服務處，電話626-307-1388，或造訪活動網站www.montereypark.ca.gov/resiliencyday

Barnes Park地址為350 S. McPherrin Ave., Monterey Park, CA 91754。

蒙特利公園市 華埠 心理健康 親子

上一則

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

下一則

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

熱門新聞

高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53
DMV日前表示，由於一項源自2006年系統遺留軟體錯誤，約有32.5萬加州居民將被要求更換其REAL ID駕照或身分證，受影響人群占全體REAL ID持有者約1.5%。（加州車輛管理局提供）

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

2026-01-02 14:44

超人氣

更多 >
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控