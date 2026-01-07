我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

維權華人遭噴辣椒水 保安被捕

本報記者／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
涉案保全對集會者使用辣椒水噴劑攻擊。(界立建提供）
涉案保全對集會者使用辣椒水噴劑攻擊。(界立建提供）

一批華人海外維權人士日前在洛杉磯中領館前集會，支持總統川普下令突襲委內瑞拉，生擒馬杜洛。集會期間遭負責提供中領館安保服務的一名保安噴射辣椒水，導致數名維權人士就醫。這次集會的負責人界立建表示，部分受攻擊者的傷情仍未緩解。

集會負責人界立建是中國民主黨國際聯盟主席，他表示，該組織部分成員1月4日午後在洛杉磯中領館前集會，遭一名保全兩次使用辣椒水攻擊。至少八人被攻擊，他本人眼睛及臉部受傷，出現呼吸不暢、心慌等症狀。報警後，該保全被洛縣警局逮捕。

界立建回憶，參加集會的有40多人。在準備期間，安保人員就用言語挑釁和騷擾。而在20天前，該組織在同一地集會時，就遭同一保全騷擾，並試圖造成衝突與攻擊。他表示，該組織還會繼續舉辦集會活動，並聯合民選官員，向警方提交相關證據，要求不讓涉案保全獲得保釋。

安保業內人士Tony Lee認為，使用辣椒水噴劑攻擊他人的保全，顯然缺乏安保人員應有素養，在對方沒有任何攻擊行為時，自我情緒管理不好，使用辣椒水噴劑攻擊，不太合適。

律師方孝偉表示，該安保人員的職責，是保護物業，並對侵入者採取有效驅逐。這起事件中，集會者並未進入物業，而是站在公共街路上，在這種情況下，保全不應該攻擊他們。至於集會是否獲批准，非安保的職責範圍。

律師劉龍珠強調，從法律層面看，該安保人員可能違反加州刑法相關條款，根據犯罪性質，可能是重罪或輕罪；關鍵在使用的辣椒水，是否屬致命武器。如果界定為致命武器，就會受加州刑法第245條處罰，可能最高入獄14年。如果不是致命武器，按照加州刑法242條規定，屬不正當接觸，是輕罪，最高刑期1年。

劉龍珠提醒安保人員在提供安保服務時，需要注意兩個極端，一方面是服務不積極，另一方面是過度積極。安保的工作是維持秩序，不是去攻擊對方。同時，劉龍珠強調，對這起事件不要過度解讀，與政治無關。

一批華人海外維權人士在洛杉磯中領館前集會，支持總統川普下令突襲委內瑞拉，生擒馬杜...
一批華人海外維權人士在洛杉磯中領館前集會，支持總統川普下令突襲委內瑞拉，生擒馬杜洛。圖為集會參與者。(界立建提供）
一名在集會中受攻擊者就醫。(界立建提供）
一名在集會中受攻擊者就醫。(界立建提供）
攻擊者被警方拘捕帶走。（界立建提供）
攻擊者被警方拘捕帶走。（界立建提供）
涉案保全對集會者使用辣椒水噴劑攻擊。（界立建提供）
涉案保全對集會者使用辣椒水噴劑攻擊。（界立建提供）

加州 中領館 洛杉磯

上一則

長榮航空第四代豪華經濟艙 再獲國際獎

下一則

2026世報年節展／許氏參業 產銷一條龍

延伸閱讀

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒
個性化車牌或彩繪 加州車主小心觸法挨罰

個性化車牌或彩繪 加州車主小心觸法挨罰
華人合租最易產生矛盾是這 2大媽打到頭破血流

華人合租最易產生矛盾是這 2大媽打到頭破血流
2華人大媽 搶占租屋冰箱打得頭破血流 一人被捕

2華人大媽 搶占租屋冰箱打得頭破血流 一人被捕
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字
紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

熱門新聞

高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火