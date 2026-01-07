寶馬山野火周年 馬里布重建牛步 至今僅核發22建照

寶馬山野火周年，馬里布重建進度牛步，至今僅核發22建照。圖為寶馬山野火燒毀地區。（美聯社）

ABC 7報導，寶馬山野火周年，馬里布重建進度牛步，至今僅核發22建照，對比鄰近的寶馬山花園（Pacific Palisades）核發逾 1300件，差距懸殊；而在居民苦等之際，紐西蘭 莫布雷（Mowbray）兄弟已低調收購16筆海濱地產，計畫在中國預製高端住宅後再運到當地安裝，引發「災後重建淪為富豪投資遊戲」質疑。

野火燒毀馬里布逾700民宅，其中太平洋海岸公路沿線近300戶海濱住宅災情最重。重建遲滯不僅影響居民返鄉，也讓社區結構面臨改寫風險。

市議員尤林（Steve Uhring）擔心，財團藉機併購土地，興建逾2萬平方呎超大豪宅當度假屋，排擠真正想回來定居的人。「我們需要的，是真正住在這、關心這、願意參與社區事務的人，」他說，「只有這樣，城市才有機會健康起來。」億萬富豪莫布雷兄弟馬特（Mat）與尼克（Nick）透過旗下Zuru Tech公司，收購16筆地產，計畫興建預製住宅。這些房屋在中國工廠預先製造，海運來美後現場組裝。

Zuru Tech營運總監Marcel Fontijn表示，採用輕質混凝土作為牆體材料，兼具防火與隔熱性能，四至六周可完成一棟住宅。「我們原本只打算蓋一棟自用，但購地後接到大量詢問才擴大收購，」他說：「我們不打算蓋超大豪宅，只是把原來的房子蓋回來。」

首批兩棟預計2027年底完工，16棟將在2029年前完成。儘管公司強調「熱愛這個社區、希望幫助重建」，居民仍有疑慮。尤林直言，他們是億萬富豪，終究得讓項目賺錢。他無法預測規劃會不會調整，但很明顯，他們看準這個機會。去年12月市議會上，尤林提案比照內陸地區，對海濱住宅設置建坪上限，防止超大豪宅破壞社區，最終遭否決。

目前馬里布僅對非海濱地區有建坪限制。Marcel Fontijn回應，他們沒有要奪地，也不打算讓馬里布過度商業化。他們希望讓這座城市恢復，甚至變得更好。