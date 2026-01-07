我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

LAX拆天橋封路 搭機旅客提防誤點

洛杉磯訊
洛杉磯國際機場(LAX)連接5號停車大樓和第五航廈的人行天橋將從6日開始拆除，施工期間相關的車道封閉，可能會導致機場區域旅客延誤。（LAX提供）
洛杉磯國際機場(LAX)連接5號停車大樓和第五航廈的人行天橋將從6日開始拆除，施工期間相關的車道封閉，可能會導致機場區域旅客延誤。（LAX提供）

洛杉磯國際機場(LAX)正在進行最新一輪施工，連接5號停車樓和第五航廈的人行天橋，6日開始拆除。施工期間相關車道封閉，可能導致機場區域旅客延誤。

第五航廈已於去年10月關閉進行大規模拆除重建，預計2028年完工。第五航廈曾是捷藍、精神和美國航空的航廈，因為施工已分別搬遷到第一和第二及第四航廈。官方表示，從6日開始的施工，將需要在下層（到達層）和上層（出發層）臨時封閉部分車道，並進行交通改道。

下層6日至11日晚11時至上午7時，人行天橋施工處的外側車道將封閉。車輛將繞行至內側車道。除第五和第六航廈通往6號停車樓的斑馬線外，所有內側車道、人行道和行人穿越道均保持暢通。

位World Way南側的「下層」通往6號停車樓的道路將關閉，會有告示提醒。建議旅客使用World Way西側的下層入口前往5號停車樓（從2B停車樓左轉即可到達），然後再前往6號停車樓。

第四航廈的LAX-it接駁巴士站及第五航廈的工程車接駁巴士站將關閉。兩個站點都將設置指示牌，引導行人前往下一個可用站點。

上層7日至9日，晚11時59分至凌晨4時，人行天橋施工現場所有車道封閉。車輛需繞行西路及東路。人行道將透過防護通道保持通行，現場將有交通指揮者協助車輛和行人通行。

第四航廈的酒店和私人停車場接駁巴士站將關閉。旅客將根據指示牌前往下一個可用的站點。

巴士（包括包車和洛杉磯機場快線巴士）將禁止駛入出發層，它們將被引導至到達層。旅客仍可透過到達層搭乘巴士和接駁車。此外，到達層還將設指示牌，引導旅客前往上行電梯和手扶梯。

洛杉磯國際機場官員建議旅客「留意繞行標誌，在施工區域附近行駛小心，並做好應對可能的延誤準備。」

最新一輪建設是LAX迎接2028年奧運會和殘奧會進行的現代化改造計畫的一部分。洛杉磯世界機場表示，這項耗資300億美元的項目，將「確保世界最繁忙的機場之一的旅客能享受到高效可靠的服務」。

洛杉磯國際機場 LAX 奧運

上一則

首位亞裔 創造歷史 章以琳摘加州小姐后冠

下一則

2026世報年節展／太太樂食品 廚房好幫手

延伸閱讀

雨後路面坑洞多 車體受損惹民怨

雨後路面坑洞多 車體受損惹民怨
涉策畫新年爆炸案 4嫌中3人不認罪

涉策畫新年爆炸案 4嫌中3人不認罪
FlyAway機場巴士班次密、行程穩 華人業者：省時省錢

FlyAway機場巴士班次密、行程穩 華人業者：省時省錢
去LAX怎麼最划算？4方案比一比 華人透露省錢祕訣

去LAX怎麼最划算？4方案比一比 華人透露省錢祕訣
聖誕老人不乘雪橇 搭機現身LAX

聖誕老人不乘雪橇 搭機現身LAX
LAX新版國際航廈 洛杉磯元素濃厚

LAX新版國際航廈 洛杉磯元素濃厚

熱門新聞

高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火