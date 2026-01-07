LAX拆天橋封路 搭機旅客提防誤點

洛杉磯國際機場(LAX)連接5號停車大樓和第五航廈的人行天橋將從6日開始拆除，施工期間相關的車道封閉，可能會導致機場區域旅客延誤。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 (LAX )正在進行最新一輪施工，連接5號停車樓和第五航廈的人行天橋，6日開始拆除。施工期間相關車道封閉，可能導致機場區域旅客延誤。

第五航廈已於去年10月關閉進行大規模拆除重建，預計2028年完工。第五航廈曾是捷藍、精神和美國航空的航廈，因為施工已分別搬遷到第一和第二及第四航廈。官方表示，從6日開始的施工，將需要在下層（到達層）和上層（出發層）臨時封閉部分車道，並進行交通改道。

下層6日至11日晚11時至上午7時，人行天橋施工處的外側車道將封閉。車輛將繞行至內側車道。除第五和第六航廈通往6號停車樓的斑馬線外，所有內側車道、人行道和行人穿越道均保持暢通。

位World Way南側的「下層」通往6號停車樓的道路將關閉，會有告示提醒。建議旅客使用World Way西側的下層入口前往5號停車樓（從2B停車樓左轉即可到達），然後再前往6號停車樓。

第四航廈的LAX-it接駁巴士站及第五航廈的工程車接駁巴士站將關閉。兩個站點都將設置指示牌，引導行人前往下一個可用站點。

上層7日至9日，晚11時59分至凌晨4時，人行天橋施工現場所有車道封閉。車輛需繞行西路及東路。人行道將透過防護通道保持通行，現場將有交通指揮者協助車輛和行人通行。

第四航廈的酒店和私人停車場接駁巴士站將關閉。旅客將根據指示牌前往下一個可用的站點。

巴士（包括包車和洛杉磯機場快線巴士）將禁止駛入出發層，它們將被引導至到達層。旅客仍可透過到達層搭乘巴士和接駁車。此外，到達層還將設指示牌，引導旅客前往上行電梯和手扶梯。

洛杉磯國際機場官員建議旅客「留意繞行標誌，在施工區域附近行駛小心，並做好應對可能的延誤準備。」

最新一輪建設是LAX迎接2028年奧運 會和殘奧會進行的現代化改造計畫的一部分。洛杉磯世界機場表示，這項耗資300億美元的項目，將「確保世界最繁忙的機場之一的旅客能享受到高效可靠的服務」。