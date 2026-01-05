南加男住處藏失竊貨櫃 價值逾20萬

警員在聖伯納汀諾縣一處私人土地上尋獲一個裝有價值逾20萬美元商品的失竊貨櫃，並當場逮捕一名有重罪前科的男子。（聖伯納汀諾縣警局）

KTLA 5電視台報導，當局表示，警員在聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）一處私人土地上尋獲一個裝有價值逾20萬美元商品的失竊貨櫃，並當場逮捕一名有重罪前科的男子。

根據聖伯納汀諾縣警長辦公室資料，縣警局維克多谷（Victor Valley）分局於12月31日下午接到報警，指在非建制社區派農山丘（Pinon Hills）童子軍路10700街區（10700 block of Boy Scout Road）發現一個失竊的Conex貨櫃及拖車。

警員於下午2時28分左右抵達現場並執行搜索令，當場發現一名男子，經查證為63歲、居住於派農山丘的昆塔拉（Pablo Quintara）。

調查人員指出，昆塔拉為有重罪前科的罪犯，現場被發現持有槍械及彈藥，搜索過程中，警員同時尋獲失竊的Conex貨櫃與拖車，當局估計貨櫃內商品總價值約20.6萬美元。

警長辦公室表示，昆塔拉因涉嫌持有失竊財物以及重罪犯持有槍械及彈藥等罪名被逮捕，並被關押於高沙漠拘留中心（High Desert Detention Center）。

當局尚未公布貨櫃內商品的具體種類，亦未說明貨櫃原本的失竊地點，案件仍在調查中。

警方呼籲，任何知悉本案相關資訊的人士，可致電760-552-6800聯絡維克多谷警局，或撥打760-956-5001與警員調度中心聯繫。匿名檢舉可透過We-Tip熱線1-800-78CRIME（27463），或至線上www.wetip.com提交。