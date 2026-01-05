我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

爾灣7旬婦商場被毆打、搶劫 路人見義勇為奪回錢包 歹徒落網

爾灣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方在案發現場附近一家電影院，將嫌犯逮捕。（爾灣警局）
警方在案發現場附近一家電影院，將嫌犯逮捕。（爾灣警局）

南加華人聚居區爾灣（Irvine），日前發生一起暴力搶劫案件，七旬婦人在商區停車場被歹徒毆打、搶劫。一位見義勇為的路人當場追趕嫌犯，經過搏鬥後成功奪回受害者的錢包。據悉，嫌疑人已被抓捕。

據KTLA電視台報導，一名女子因涉嫌暴力搶劫被當局逮捕。爾灣市警察局確認，嫌疑人是25歲的橙市（Orange City）居民Stheysi Radilla-Espinoza。

案發在2025年12月下旬，案發地址位於爾灣Grocery Outlet商店停車場，當時74歲的女性受害者被嫌犯盯上。警方稱，嫌疑人Stheysi Radilla-Espinoza接近受害者，雙方發生暴力沖突，期間，劫匪毆打老婦人，並奪走她的錢包，得手後試圖逃離現場。

案發時，現場一名路人目擊搶劫過程，他挺身而出，奮力追趕嫌疑人。經過短暫搏鬥後，見義勇為者成功奪回被搶的錢包。Stheysi Radilla-Espinoza逃離現場，警方在附近區域搜查後，發現她藏身於附近一家電影院，並將其逮捕。

Stheysi Radilla-Espinoza因搶劫、虐待老人及毆打罪被拘押。對於路人的勇敢行為，爾灣市警察局指出︰「我們絕不希望任何人身處險境，但我們感謝那些挺身而出，幫助受害者並協助逮捕嫌疑人的社區成員。」

爾灣 電影院 南加

上一則

目睹跨年蹦迪吸大麻「嗨過頭」 華人留學生嚇傻

下一則

華生與家長組義工團 祖孫三代同參與

延伸閱讀

美出兵委內瑞拉掀入侵巴拿馬比較 兩大強人碰巧皆1/3落網

美出兵委內瑞拉掀入侵巴拿馬比較 兩大強人碰巧皆1/3落網
爾灣華裔高中生 建微型賽車團隊遠征新加坡

爾灣華裔高中生 建微型賽車團隊遠征新加坡
歹徒扮中國使館人員或公安詐財 台灣留法學生頻上當

歹徒扮中國使館人員或公安詐財 台灣留法學生頻上當
AJSOCAL安那罕橙縣新總部、社區中心開幕 服務網絡擴大

AJSOCAL安那罕橙縣新總部、社區中心開幕 服務網絡擴大
1月3及4日中美經濟與投資前瞻講座，分別在聖蓋博與爾灣舉行

1月3及4日中美經濟與投資前瞻講座，分別在聖蓋博與爾灣舉行
日本新宿刺人案中籍男子落網 傳與護膚店有金錢糾紛

日本新宿刺人案中籍男子落網 傳與護膚店有金錢糾紛

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班