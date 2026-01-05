我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

房租、水電、食物…奇諾谷愛心「藍房子」服務弱勢34年

記者啟鉻／奇諾市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Isaiah's Rock創辦人Charleen King的住宅，成了奇諾谷愛心標誌。（記者啟鉻／攝影）
Isaiah's Rock創辦人Charleen King的住宅，成了奇諾谷愛心標誌。（記者啟鉻／攝影）

加州奇諾谷慈善組織Isaiah's Rock，長年向有需要的人士提供食物與生活援助，創立至今已有34年。創辦人Charleen King的住宅，成為當地愛心標誌，社區民眾親切稱為「藍房子」。

1992年1月30日，Charleen King與丈夫David King共同創辦Isaiah's Rock。最初兩人只是利用周六清晨，開車在奇諾市區分送甜甜圈，將簡單關懷，化為實際行動。

隨著需求增加，他們開始分發米飯與豆類餐食，並將發放地點設於第7街的自宅。由於房屋外牆為藍色，當地居民親切稱為「藍房子」。當時，領取物資民眾推著購物車，在房屋旁的空地排隊，場面溫馨而有秩序。

新冠疫情爆發後，為確保安全與效率，Isaiah's Rock改於每周定期在奇諾市政廳停車場分發食品雜貨，每次行動約有60名義工參與，其中有多位華裔義工。

Charleen King坦言，疫情中出於防疫需要，開車取物更方便，卻少了人與人之間的交流和互動。她說：「以前在家裡發放時，我能和每個人聊天，聽他們的故事與困難。」

除每周固定的食品發放，該團體每年在感恩節與聖誕節，還舉辦大型物資援助活動。她指出，該組織核心使命是「回應需求」。「無論是房租、水電瓦斯、食物，還是臨時住所，只要有需要，我們都會盡力幫助。」

對無家可歸者，她甚至開放自家前院與後院作為臨時棲身之所，並備妥毛毯、生活必需品及飲用水，提供最基本的照顧。

Charleen King是國際職業婦女聯盟（Soroptimist）成員，她的成長經歷，對她從事慈善有很大影響。她說：「我從小家裡很窮，父親曾入獄，母親在餐廳打工，我也曾在不同的寄養家庭生活，正是這些經歷，讓我更能理解他人的處境與痛苦。」

疫情 加州 聖誕節

上一則

華生與家長組義工團 祖孫三代同參與

下一則

穗城校友會百人齊聚 新理監事就職

延伸閱讀

玫瑰花車遊行前夕 義工趕工裝飾

玫瑰花車遊行前夕 義工趕工裝飾
跨年夜 曼達尼在舊市政廳地鐵站宣誓就職

跨年夜 曼達尼在舊市政廳地鐵站宣誓就職
聖荷西處理棄置購物車有成效 3個月回收734輛

聖荷西處理棄置購物車有成效 3個月回收734輛
美亞攜手華盟 推動華社食品發放

美亞攜手華盟 推動華社食品發放
改地址資料人為疏失 南加男收1.3萬水電帳單

改地址資料人為疏失 南加男收1.3萬水電帳單
歐洲秘密武器 水文學者許崇育返中任教

歐洲秘密武器 水文學者許崇育返中任教

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班