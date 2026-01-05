房租、水電、食物…奇諾谷愛心「藍房子」服務弱勢34年

Isaiah's Rock創辦人Charleen King的住宅，成了奇諾谷愛心標誌。（記者啟鉻／攝影）

南加州 奇諾谷慈善組織Isaiah's Rock，長年向有需要的人士提供食物與生活援助，創立至今已有34年。創辦人Charleen King的住宅，成為當地愛心標誌，社區民眾親切稱為「藍房子」。

1992年1月30日，Charleen King與丈夫David King共同創辦Isaiah's Rock。最初兩人只是利用周六清晨，開車在奇諾市區分送甜甜圈，將簡單關懷，化為實際行動。

隨著需求增加，他們開始分發米飯與豆類餐食，並將發放地點設於第7街的自宅。由於房屋外牆為藍色，當地居民親切稱為「藍房子」。當時，領取物資民眾推著購物車，在房屋旁的空地排隊，場面溫馨而有秩序。

新冠疫情 爆發後，為確保安全與效率，Isaiah's Rock改於每周定期在奇諾市政廳停車場分發食品雜貨，每次行動約有60名義工參與，其中有多位華裔義工。

Charleen King坦言，疫情中出於防疫需要，開車取物更方便，卻少了人與人之間的交流和互動。她說：「以前在家裡發放時，我能和每個人聊天，聽他們的故事與困難。」

除每周固定的食品發放，該團體每年在感恩節與聖誕節 ，還舉辦大型物資援助活動。她指出，該組織核心使命是「回應需求」。「無論是房租、水電瓦斯、食物，還是臨時住所，只要有需要，我們都會盡力幫助。」

對無家可歸者，她甚至開放自家前院與後院作為臨時棲身之所，並備妥毛毯、生活必需品及飲用水，提供最基本的照顧。

Charleen King是國際職業婦女聯盟（Soroptimist）成員，她的成長經歷，對她從事慈善有很大影響。她說：「我從小家裡很窮，父親曾入獄，母親在餐廳打工，我也曾在不同的寄養家庭生活，正是這些經歷，讓我更能理解他人的處境與痛苦。」