華人女泳將喬鈺 全美短池賽奪金

洛杉磯訊
2025全美短池游泳錦標賽，華裔選手喬鈺獲得3枚金牌。（受訪者提供）
2025全美短池游泳錦標賽，華裔選手喬鈺獲得3枚金牌。（受訪者提供）

2025全美短池游泳錦標賽（SPMS Short Course Meters Championships）日前在南加州長堤市舉行。華裔女選手喬鈺在比賽中獲3枚金牌，並打破全美100米混合泳女子40歲-49歲年齡組紀錄。

這次比賽吸引來自全美及南加州游泳選手超過400人參與，可謂強手如林，不乏打破多項紀錄的頂尖選手。喬鈺來自華人游泳世家，也是南加州華人祖孫三代家庭游泳隊「僑福家庭隊」主力。本次她是代表洛杉磯玫瑰碗游泳俱樂部參賽。她的母親鄧桂鳳曾是一名游泳教練，也曾代表江西省參加全國賽事獲得金牌並打破省級紀錄。喬鈺與先生平時都喜歡游泳，也擁有美國游泳教練資格。她經常說，游泳不只是一項運動，更成為他們日常生活不可缺少的內容，是刻在骨子裡的熱愛與堅守。

在40歲-49歲年齡組比賽中，喬鈺獲得三枚接力賽金牌，包括200米自由泳、200米混合泳及400米自由泳。同時打破同年齡組女子100米混合泳紀錄。參加本屆比賽華人選手不到10人。洛杉磯玫瑰碗游泳俱樂部在這次比賽中獲得團體總分第一名。

據提供資訊，這項賽事屬成人年度比賽項目，強調「終身運動、健康與友誼」精神，參賽選手年齡跨度大，從年輕成人到年逾八旬、九旬的高齡選手，本屆比賽年齡最大選手超百歲。比賽採取多種泳姿，包括：自由式、仰式、蛙式、蝶式及混合式，設有個人項目與接力賽，成績可列入美國成人游泳協會（U.S. Masters SwimmingUSMS）官方紀錄與排名。

加州 南加 華人

