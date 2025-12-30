聯邦法官裁定：加州學校性別認同保密規定違憲

聖地牙哥一名聯邦法官近日裁定，加州公立學校教師可向家長告知學生在校內是否改變性別認同，推翻州政府支持、限制教師對家長披露相關資訊的政策。圖為美國國旗與象徵LGBTQ+權益的彩虹旗在禁止通行標誌前。(路透)

CBS 8電視台報導，聖地牙哥一名聯邦法官近日裁定，加州 公立學校教師可向家長告知學生在校內是否改變性別認同 ，推翻州政府支持、限制教師對家長披露相關資訊的政策，並認定該規定違反美國憲法。

加州南區聯邦地方法院法官貝尼特茲（Roger T. Benitez）裁定，州與地方層級的相關政策違憲。這些政策禁止教師在未經學生同意的情況下，向家長通報學生在校內進行的「社會性別轉換」，包括使用不同的姓名或代詞。

裁決命令州政府官員停止執行任何要求或允許學校員工，向家長隱瞞學生性別認同的地方法規或政策。貝尼特茲指出，所謂的「排除家長政策」，侵害家長依據憲法第14修正案所享有的實質性正當程序權利，即指導子女養育與教育的基本權利，同時也侵犯教師依據第1修正案所享有的言論與宗教自由。

提起訴訟的教師表示，他們被要求在校內對學生進行「社會性別轉換」，同時刻意對家長隱瞞相關資訊，這與其宗教信仰及專業倫理產生衝突。

州政府官員及倡議團體則為相關政策辯護，主張該框架對保障跨性別及性別不符學生的隱私與安全，具有必要性。

南加州美國公民 自由聯盟（ACLU）基金會性別、性取向與生殖正義計畫資深律師帕克（Christine Parker）回應裁決表示，強制向家長揭露學生性別認同，恐傷害學生、家庭與學校人員之間的信任關係。「強制揭露的文化，傷害每一個人，因為它剝奪建立信任的機會。LGBTQ+學生應該自行決定是否、何時以及如何出櫃，並能在學校安心做自己。」

裁決公布後，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室已提出正式上訴，並申請暫緩執行裁定。不過，貝尼特茲於12月24日駁回州政府延後實施家長通知規定的請求，使該裁決即刻生效。