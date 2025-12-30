元旦玫瑰花車遊行 不論晴雨照常舉行

2026年玫瑰花車遊行，不論晴雨照常舉行。（本報檔案照）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，2026年元旦，南加州 恐不是個好天氣，然一年一度玫瑰花車遊行（Rose Parade）將不受天候影響如期舉行，除在家觀賞直播外，主辦單位提醒露宿民眾做好防雨保暖準備。

國家氣象局預測，到31日跨年夜，洛縣 可能出現中等強度降雨，且持續至元旦當天。玫瑰花車遊行上一次碰上大雨是在2006年，在那之前，花車遊行自1955年以來均未曾碰上下雨。再往前追溯的話，史上「最潮濕」的一次花車遊行是1934年。

巴沙迪那玫瑰花車遊行協會（Pasadena Tournament of Roses Association）執行主席伊茲（David Eads）表示，若遊行期間下雨，整個流程會有些小幅調整。「古董車輛部分，有些車頂會升起，載送貴賓時不會保持敞篷。樂隊成員和沿線步行人員會穿上透明雨衣。除此之外，遊行仍將持續，替全國乃至全球人們帶來新年喜悅與新希望。」

巴沙迪那市公共資訊官員德德里安（Lisa Derderian）告訴KTLA，遊行將「不論晴雨照常舉行」，市府建議計畫在遊行街道上露宿等候的觀眾，攜帶適合天候的睡袋，夜間可以保暖。現場不允許搭設帳篷、鷹架或梯子。

主辦單位亦表示，花車本身會依照可能下雨的情況設計，因花朵會吸收水分，花車在潮濕時重量略微增加。不想冒雨到現場觀賞花車的民眾，也可於元旦當天透過KTLA及KTLA+收看現場直播。