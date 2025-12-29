台灣手搖飲UG Tea插旗聖蓋博谷 首店閉門整改已超20天

我的頻道

記者王若然／聖蓋博報導
聖蓋博市UG Tea分店為該品牌進駐美國的第一家門市。（記者王若然／攝影）
台灣手搖奶茶品牌「UG樂己」（UG Tea，全稱為Unique Green）今年積極進軍美國市場，首站插旗洛杉磯聖蓋博谷奶茶店第一「高地」：聖蓋博市。不料，開業近三天就因室內建築違規被迫停業整改。截至12月28日，該店已閉門20天仍未復業。不過，在首家分店停擺之際，UG Tea仍持續擴張，其位於西雅圖的新分店宣布於12月29日正式開幕。

本報記者28日來到UG Tea聖蓋博分店，發現大門緊閉，在門口依稀聽見裡面電鋸的聲音，推測是在裝修。大門上有顯眼的黃色通知單，上面寫著簽發單位為聖蓋博市府並特別指出不得將該紙條取下。紙條上寫著「限制使用（Restricted Use）」的大標題，下面一欄有一句手寫的字：「未審批的建築（unpermitted construction）」。字條上的簽發日期為12月8日上午11時48分。

當天上午不時有民眾在店前駐腳查看後離開。UG Tea店門緊閉，未見有工作人員出入。該店12月初開始運營後，據悉吸引大批人潮，其小紅書帳號發文，開業第三天，日訂單就超過1000份。但因店內建築違規，突然被市府要求關閉整改。

在UG Tea門口查看的顧客。（記者王若然／攝影）
目前尚不清楚該店何時重新開業，不過該店小紅書帳號稱會另發通開業時間。該帳號最新貼文是宣布其位於西雅圖的分店於12月29日正式運營。聖蓋博分店Yelp帳號上顯示，預計2026年1月3日恢復營業。

聖蓋博市議員吳程遠（John Wu）表示，店家部分工程延宕或誤解，往往與語言及文化隔閡有關，進而讓民眾誤以為市府刻意刁難。實際上，相關法規皆是基於公共利益與市民安全所設立。公部門對法規的嚴謹要求，與商家希望兼顧成本與效率的期待之間，確實存在一定落差。但只要業者依序完成必要程序，依法申請各項許可與執照，在聖蓋博市經營事業，將更具穩定性，也能實現長遠發展。

他指出，為協助新商家順利落腳，市府已在聖蓋博市政大廳內設置中英文（簡體及繁體）版本的「商家申請說明書」，供民眾免費索取，同時也安排了可使用中文溝通的市府人員，提供申請過程中必要說明與翻譯協助。

吳程遠進一步說明，新商家申請流程首先須向市府提交「New Business Questionnaire」表格。若預計營業的店面涉及裝修或任何結構、設備更動，申請人須另向建築暨安全科（Building&Safety Division）遞交相關設計圖說與文件。待規畫圖審核通過、施工許可核發後，方可正式動工。工程完工後，市府建築法規人員及消防局將派員進行現場查驗，洛杉磯縣衛生局也會同步完成衛生檢查。待所有建築、安全與衛生條件均符合法規要求後，商家即可正式取得營業執照（Business License）。

該店因店內建築違規被破關店整修,截至發稿時間已經閉門超過20天。(記者王若然/攝影)
