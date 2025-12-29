迎玫瑰花車遊行 公共交通避塞車

每年的玫瑰花車遊行，是南加開年盛事之一。（記者邵敏／攝影）

一年一度的玫瑰花車遊行（Rose Parade）與玫瑰盃（Rose Bowl）將在1月1日於巴沙迪那登場，洛杉磯 捷運（LA Metro）提醒民眾，當天市區將實施大規模交通管制，停車位不僅稀少，價格也高，建議民眾多利用大眾運輸工具，避免塞車與高額停車費用。

洛杉磯捷運表示，前往玫瑰遊行、玫瑰盃球賽及相關系列活動，搭乘軌道運輸與公車是最有效率且便利的方式。其中，貫穿巴沙迪那市區的 A 線輕軌（A Line），將是參加活動的主要交通動脈。A 線全線由長堤行駛至波莫納，在巴沙迪那設有六個車站，並可於洛杉磯市中心轉乘多條地鐵與公車路線，連結南加州 各地。

玫瑰花車遊行

玫瑰花車遊行將於元旦上午8點準時開始，遊行路線沿著科羅拉多大道(Colorado Blad.)展開。欲前往觀賞遊行的民眾，可依觀看位置選擇不同車站下車。

搭乘A線至德瑪站(Del Mar Station)，步行約0.3哩可抵達遊行路線；若希望觀看花車整隊與遊行起點，則需步行約0.8哩至Green Street與 Orange Grove Blvd.交會處。想欣賞遊行中段的觀眾，可於紀念公園站(Memorial Park Station)下車，步行0.2哩可抵達科羅拉多大道。另在湖濱站(Lake Station)或艾倫站(Allen Station)下車，約分別步行0.4哩進入遊行區域。

來自橙縣或內陸帝國的民眾，可搭乘美鐵(Amtrak) 或南加 州都會通勤鐵路(Metrolink)前往洛杉磯聯合車站（Union Station），再轉乘A線直達巴沙迪納，無需開車進入交通管制區。

玫瑰盃美式足球賽

第112屆玫瑰盃將於1月1日下午1點開賽，由印第安納大學對戰阿拉巴馬大學，較往年提前一小時。洛杉磯捷運指出，前往玫瑰盃球場最便利的方式，同樣是搭乘A線至紀念公園站，再依指標步行至Holly Street與Corson Street轉乘免費接駁巴士。

接駁巴士自上午9點開始營運，並持續至比賽結束後兩小時，讓球迷能順利往返球場與市區。

Bandfest與Floatfest

除了元旦當天的遊行與球賽，玫瑰節期間還安排多場周邊活動。其中，行進樂隊嘉年華(Bandfest)將於12月29日與30日在巴沙迪那城市學院Robinson Stadium舉行，讓民眾提前欣賞行進樂隊、旗隊與啦啦隊表演。一般門票為26.5美元，可搭乘A線至艾倫站，再步行或轉乘公車抵達會場。

花車遊行結束後，花車展(Floatfest) 將於2026年1月1日至3日登場，在勝利公園(Victory Park)附近展出長達2哩的花車，讓民眾近距離欣賞精緻花車設計。活動期間設有長者與行動不便者專場時段，票價為26.5美元，5 歲以下兒童免費。