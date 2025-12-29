稱眼睛能變藍 醫療公司聲請破產保護

加州爾灣的醫療公司Stroma Medical Corporation推出將人眼的顏色永久改為藍色的技術。示意圖。（取自Pexels）

一家位於加州 爾灣的醫療公司Stroma Medical Corporation，曾因將人眼的顏色永久改為藍色的技術，在2011年成為全美焦點；但十年後的今天，該公司欠下巨債，已向法庭聲請破產保護 。

該公司在2011年推出雷射設備手術，聲稱能安全地將棕色眼睛變成藍色，隨即引發爭議與關注，吸引包括CNN、時代雜誌、新華網等媒體報導。然而，該公司在十多年前宣布這項技術的臨床試驗時，預計可在三年內實行這手術，但至今承諾還未兌現。

批評者認為，其篡改家族遺傳基因和宣揚狹隘的、西化的審美觀。哈佛大學教授Geoff Jones當時就此議題接受「時代」雜誌採訪時表示，美國隨著過去20年的發展，審美愈發多元；深膚色與亞裔 的眼睛，可以向其他族裔一樣美麗吸引人。

該公司董事長兼首席科學官霍默（Gregg Homer）在該技術招致諸多批評後，多次表示棕色眼睛同樣美麗，但相信人們應可選擇權。

根據每日郵報（Daily Mail）獲得的法庭文件顯示，該公司22日聲請第11章（Chapter 11）破產保護，原因是與一名前雇員之間存在多年的付款爭端。

Stroma公司自2009年以來，籌集到高達7,000萬美元資金，但破產保護文件顯示，該公司現已負債超過200萬美元。但該公司面臨最嚴峻的法律挑戰，是來自前員工布倫伯格（Samuel Blumberg），他被拖欠薪資146萬美元。

霍默向舊金山 媒體SFGate表示，聲請破產保護是經過深思熟慮，因為這可提供一個全新的法律途徑，使公司有望推翻一些此前懲罰性賠償要求的法庭判決。該公司更計畫2026年在德國進行臨床研究，以助開展其承諾的技術。