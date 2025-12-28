我的頻道

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

東北暴風雪 新一波風暴撲向內陸 美逾1.4萬航班取消或誤點

導演畢贛談新片 合作舒淇、易烊千璽

記者劉子為╱洛杉磯報導
電影「狂野時代」赴洛杉磯放映。圖為主演易烊千壐(左起）、導演畢贛、主演舒淇、黃覺5月出席坎城影展。（新華社）
中國文藝片導演畢贛近日攜科幻懸疑片新作「狂野時代」赴洛杉磯放映並與觀眾交流。映後座談中，他分享影片的創作理念、拍攝過程，以及與該片主演舒淇、易烊千璽合作的經驗，並坦率談及藝術創作與工業效率之間的張力。

「狂野時代」是部科幻懸疑片。畢贛表示，「狂野時代」並非以傳統敘事為核心，而是將人的感官視為一種介質，用來勾勒靈魂與記憶。對他而言，電影與夢相似，卻又極難真正觸及夢境，在這部電影中，他幾乎將「整部電影變成一場夢境」。

談到與中國頂流藝人易烊千璽的合作，畢贛回憶，兩人第一次見面時，便確認可以把多個角色交給對方。令他印象最深的，是易烊千璽對電影的態度「非常簡單」，關注的不是表演技巧，而是共同完成一場藝術冒險。為了應對角色橫跨不同年齡與狀態，劇組大量分享資料，幫助演員理解各個時代背景。畢贛形容這次表演像是在走鋼索，「不敢回頭看」，直到抵達彼岸。

至於舒淇，畢贛提到，為了給電影營造類似復古默片的質感，曾想過是否對現代演員的面孔做額外修飾，直到舒淇站到鏡頭前，這些顧慮便煙消雲散。畢贛說：「只要給她那個電影，她自然就會變得非常好看。」

畢贛還分享，自己講戲時，常覺得舒淇未必完全理解，但一進入表演狀態，舒淇的身體反應比思考更快，迅速抓住角色的核心。在一場高度抽象的重頭戲裡，她幾乎是在極度受限的條件下完成表演，呈現出近乎舞蹈般的節奏感。

在洛杉磯的交流現場，有觀眾提出，好萊塢成熟的工業體系，似乎難以生產出「狂野時代」這樣高度個人化的作品。畢贛回應，不論是在好萊塢、中國，或任何擁有成熟工業的電影環境，這類創作都會面臨相同挑戰，工業的本質在於效率，而藝術往往需要大量時間去思考與等待。他指出，在製作初期也曾試圖以較有節奏的方式推進，但拍完第一個篇章後發現，每一章截然不同，必須重新籌備。

中國導演畢贛攜新作「狂野時代」赴洛杉磯放映並與觀眾交流。（記者劉子為╱攝影）
