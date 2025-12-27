我的頻道

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

訴求飲食對話 吃的是技藝季節信任

記者張宏／洛杉磯報導
江振誠在新加坡的Restaurant Andre餐廳提供的廚師發辦。（林慧懿提供）
江振誠在新加坡的Restaurant Andre餐廳提供的廚師發辦。（林慧懿提供）

當「廚師發辦」（Omakase）從高端日本料理走進披薩、燒鳥與西式料理，愈來愈多饕客發現，吃懂「廚師發辦」關鍵，不只在「吃什麼」，而在「怎麼吃」。從觀察廚師出菜節奏、理解食材鋪陳邏輯，到讀懂餐桌上那些未被說出口的細節，「廚師發辦」本質上是客人參與的飲食對話。懂門道的人，吃的是技藝、季節與信任，不懂的人，可能只記得價錢。

吃過近百家米其林和廚師發辦的華人美食愛好者Maggie Tseng表示，「廚師發辦」是一件高度「信任化」的事，等於客人把整張菜單交到廚師手上。以日料為例，這是極為純粹的菜系，「廚師發辦」追求的不是複雜調味，而是食材本身狀態與原味，新鮮度是最基本和重要標準。「好的廚師發辦，食材幾乎都是當天運到，確保在最佳狀態被端上桌。」

海膽飯上是不同形態口味的魚。（林慧懿提供）
海膽飯上是不同形態口味的魚。（林慧懿提供）

她強調，季節感同樣是衡量廚師發辦水準的重要指標，不同季節就該吃不同的東西。在高端日料中，廚師還會在魚的不同部位切分、熟成等方面下功夫，讓食客感受到主廚對食材與風味的深度理解。日料講究層次，如何在一整套料理中做到口味遞進、濃淡平衡，是真正的技術所在。

採吧台形式 可微調出菜順序

這也是為何許多「廚師發辦」選擇吧台形式進行。Maggie Tseng說，主廚要近距離觀察客人進食速度與反應，因為每個人的口味偏好與節奏都不同，出菜順序與分量會隨之微調。不過，並非所有「廚師發辦」都以主廚現身為賣點。像洛杉磯米其林日料餐廳n/naka主廚中山仁紀（Niki Nakayama）以細膩料理聞名，親和力十足，卻常等客人用餐結束後才現身致意，讓料理成為餐桌上主角。

擺盤、調味與空間氛圍，也是她評價的重要加分項。她看重餐廳是否使用天然材質的自製調料，及整體裝修是否講究；「日料店大量使用木材，像櫸木、檜木本身都有香氣，如果空間氣味不對，會直接影響體驗」。

日料店裝修很講究也是加分項，尤其會使用大量木頭。（讀者提供）
日料店裝修很講究也是加分項，尤其會使用大量木頭。（讀者提供）

美食家林慧懿表示，「廚師發辦」本質上就是無菜單料理，一切交由廚師安排；但在開始前，主廚通常會確認客人能否接受生食、有無過敏或飲食禁忌。若與廚師熟識，甚至會根據食客的食量進行調整，分量變少，但使用的食材反而更高級。

她認為，洛杉磯真正傳統意義上的「廚師發辦」其實不多，多數更接近精緻的套餐料理。許多人習慣認為，吃「廚師發辦」一定要坐吧台，但她認為吧台非必要條件，重點仍在料理本身是否展現主廚理念。

吃到廚師用心 食客感動落淚

談到最難忘經驗，她回憶起在香港「天空龍吟」品嘗山本征治的「廚師發辦」，其中一道自創的「龍吟草莓」甜點，被稱為史上加工程序最複雜的草莓，她第一次吃到時，感動得落淚，「為一道甜品投入如此多工序與時間，本身就是廚師發辦的意義」。

廚師發辦的 食材很重要。（讀者提供）
廚師發辦的 食材很重要。（讀者提供）

另一回是在新加坡江振誠的Restaurant André，上桌便是一個木頭方盒，盒中黑色「泥土」裡長著魚尾巴與脆蘑菇。她詢問後才得知，那些黑土是蒜酥拌入黑巧克力粉製成。她說，真正動人的「廚師發辦」，除了好吃，還必須有鮮明主廚個性，讓食客感受到「這一餐，只能在這裡吃到」。服務同樣不可缺，優秀的「廚師發辦」服務，是一種「幽靈式存在」，服務人員總是在客人意識到需求前，悄然完成所有細節。

