吃好又吃巧 「廚師發辦」饕客追捧

廚師發辦可在吧台近距離看到大廚製作過程。（讀者提供）

在物價普遍上漲背景下，華人 親友聚會請客，開始思考「這一餐值不值」。除傳統中餐宴席，不少饕客轉而嘗試洛杉磯 特色的「廚師發辦」（Omakase），把預算花在更優質的用餐體驗。如今「廚師發辦」已不只是壽司與生魚片，從披薩、燒鳥到西式料理，價格從數十美元到數百美元不等。除主廚設計的料理組合，主廚風格、餐具選擇，甚至離席時禮包，都讓「吃好一點」變得具體而可感。

讓「吃好一點」變具體可感

華人John劉表示，現在中餐動輒人均三、四十美元，且多為預製或重油鹹，節日聚餐更想吃新鮮且物有所值餐廳，以往覺得人均百美元以上的「廚師發辦」高不可攀，現在覺得與其在不平價餐廳將就，不如吃點「細糠」。

廚師發辦需要從味覺、觸覺到視覺全面鋪陳。圖為YAKUN前菜。（YAKUN提供）

位於洛杉磯的Pizzeria Sei是2025年米其林指南推薦餐廳，是當地最具代表性的披薩「廚師發辦」之一。韓裔美國主廚William Joo將披薩視為精細料理，強調麵糰、食材與火候的平衡。餐廳不定期推出披薩「廚師發辦」或Tasting Menu，價格約150美元，提供八至十片小份披薩與創意菜色，每一道披薩皆搭配不同麵糰與靈感來源，如東京風或泰式風味。整場體驗約三小時，把日常披薩轉化為高階多道式料理。由於每次僅開放16個座位，且多在特定夜晚舉行，需提前預訂。

花280元 享22道燒鳥套餐

洛杉磯的日式燒鳥「廚師發辦」文化，同樣迅速成長。位於小大阪Sawtelle的YAKUN，是主打高端體驗的燒鳥餐廳，廚師擁有米其林星級餐廳任職經驗，並以獲得米其林一星為目標。餐廳提供價值280美元的22道料理套餐，包括前菜、15道燒鳥、主菜與甜點。飯後還會贈送來自日本 靜岡、被譽為「哈密瓜界愛馬仕」的一株一果哈密瓜。吧台僅八個座位，每張座椅皆為價值萬美元以上的沙發，搭配手工日本陶瓷與水晶餐具，從味覺、觸覺到視覺全面鋪陳。每天客人離席時，還會收到包含礦泉水與不同日本文化小物的禮包，讓整體體驗更顯完整。

YAKUN餐廳飯後贈送的水果是來自日本靜岡的哈密瓜，有「哈密瓜界的愛馬仕」之稱。（讀者提供）

很多食客在吃廚師發辦時，會搭配酒精飲料來提升口感。（YAKUN提供）

庫爾富市（Culver）的Gokigen Tori燒鳥店「廚師發辦」，則以「即烤即上桌」為特色，保留雞肉最原始的香氣與柔嫩口感。從雞肝到翅膀等不同部位，搭配刺身、茶碗蒸等小菜，套餐內容隨季節變化，人均約120美元。在華人聚集的亞凱迪亞，Sumbiyakitori Kidori的燒鳥「廚師發辦」價格相對親民，80美元加18%服務費，提供約10串精選炭烤雞肉、前菜、主食與甜點，12個吧台座位同樣需預約。