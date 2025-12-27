歷時10年、斥資300萬 華美博物館新展廳正式啟用

我的頻道

記者劉子為/洛杉磯報導
華美博物館迎來開館22周年暨展覽廳擴建竣工啟用新里程碑。（主辦方提供）
華美博物館迎來開館22周年暨展覽廳擴建竣工啟用新里程碑。（主辦方提供）

從募款至完成，前後經歷10年、耗資300萬美元的華美博物館擴建工程，日前舉行剪綵開幕典禮。來自政界、文化界、僑團的嘉賓及贊助者匯聚一堂，共同見證華美博物館開館22周年暨全新展廳啟用的雙喜臨門。

華美博物館董事會主席阮桂銘表示，華美博物館自2003年開館以來，致力保存美國華人的歷史。由於場地面積有限，2016年開始為擴建新展廳的工程募款。阮桂銘指出，最初募款目標是200萬美元，2020年準備動工之際，疫情令工程停頓，成本也急增至300萬美元，幾經努力於2022年復工，歷時兩年半，接近6000平方呎的全新展廳終於竣工。

洛杉磯市長貝斯 （Karen Bass）表示，洛杉磯是一座由移民共同打造的城市，華裔社群的故事，是該市發展不可分割的一部分。她強調，隨著2026世界盃及2028奧運會即將到來，市府將致力提升包括博物館、華埠等歷史文化區的能見度，帶動整個區域的全面振興。

聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）在致詞時分享其家族移民奮鬥故事。她表示，從祖父受排華法案限制，到父母辛勤工作實現美國夢，見證華裔世代努力的成果。她強調，新展覽空間不僅是硬體升級，更是對華裔移民價值的肯定。

在阮桂銘帶領下，與會貴賓共同完成剪綵儀式。館長張耀龍向眾人介紹廳內的展品，包括旗袍、飛虎隊軍衣、古舊中式傢俱等。

華裔 移民 洛杉磯

