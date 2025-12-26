我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

勁球二獎 平安夜獎落奇諾岡7-Eleven便利店

記者啟鉻／奇諾岡報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
開出本次勁球二獎的奇諾岡7-Eleven便利店，曾在2016年開出勁球頭獎，總獎金16億美元。（記者啟鉻／攝影）
開出本次勁球二獎的奇諾岡7-Eleven便利店，曾在2016年開出勁球頭獎，總獎金16億美元。（記者啟鉻／攝影）

聖誕平安夜，勁球（Powerball）彩券開出頭獎18億1700萬美元，獨落阿肯色州一位幸運者身上。南加州也有斬獲，奇諾岡一家便利店開出二等獎，獎金280多萬美元。這家便利店曾在2016年開出勁球頭獎，總獎金高達16億美元，由全美三位幸運者獲得，內陸一對夫婦獲獎者在開獎後逾六個月才兌獎。

KTLA電視台報導，24日聖誕平安夜開出的號碼為4、25、31、52、59，勁球號碼為19。在奇諾岡7-Eleven便利店，售出一張中5個號碼、但未中勁球號碼的彩券，地址：4092 Chino Hills Parkway。一位奇諾岡居民表示，2016年1月13日這家便利店開出勁球頭獎彩券後，晚間不少附近居民趕到這裡，歡呼雀躍，好像是他們自己或親友中獎，很是熱鬧。

記者於聖誕節當天趕到這家便利店，看到店裡有一些顧客，但很平靜。在店內掛著一個醒目標誌，其中有字樣「世界上最幸運的7-Eleven」（Luckiest 7-Eleven in the World）。

報導稱，勁球彩券中齊全部六個號碼的彩券得主，頭獎可選擇分期年金方式領取18億1700萬美元，這是美國史上第二大彩券頭獎，或一次性領取8億3490萬美元的現金。主辦單位「多州彩券協會」（Multi-State Lottery Association）表示，上述金額均為稅前。若得主選擇年金方案，將先領取一次即時給付，隨後再領取29期年度給付，每年金額遞增5%。

本次開獎是自上次有人中齊六個號碼以來的第47次開獎，創下自1992年勁球遊戲開辦以來，頭獎最長未開出的紀錄。在此之前，最近一次中齊六個號碼在9月6日，當時密蘇里州與德州各售出一張頭獎彩券，頭獎金額達17億8700萬美元，當時為美國史上第2大彩券頭獎。

美國史上最大彩券頭獎為20億400萬美元，出現在2022年11月7日 的勁球開獎，中獎彩券在南加州艾塔迪那（Altadena）一家加油站售出。

勁球 加州 南加

上一則

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

下一則

聖誕節用餐大手筆 華人餐廳忙碌、有店家中午堂食翻四輪

延伸閱讀

「阿凡達：火與燼」平安夜賣1070萬美元 「動物方城市2」居次

「阿凡達：火與燼」平安夜賣1070萬美元 「動物方城市2」居次
敘利亞恐襲遇害兩國民兵 平安夜遺體回家鄉

敘利亞恐襲遇害兩國民兵 平安夜遺體回家鄉
「最幸運7-Eleven」 南加便利店二度開出勁球大獎

「最幸運7-Eleven」 南加便利店二度開出勁球大獎
聖誕老人在哪？NORAD追蹤行動70周年 報告馴鹿雪橇平安夜足跡

聖誕老人在哪？NORAD追蹤行動70周年 報告馴鹿雪橇平安夜足跡
英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕
川普冠名甘迺迪中心風波未歇 辦了20幾年的平安夜爵士音樂會取消

川普冠名甘迺迪中心風波未歇 辦了20幾年的平安夜爵士音樂會取消

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
電影「柔似蜜」由劉玉玲主演，故事講述一名罹患癌症末期的母親，在長期照護患有精神疾病、具暴力傾向兒子的巨大壓力下，最終選擇終結兒子的生命。（路透）

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

2025-12-20 01:20
華裔經營餐館涉嫌藏數十名無證客， 強迫七天無休工作，此為餐廳示意圖。（取自Unsplash.com）

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

2025-12-22 15:55
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

2025-12-21 01:20

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單