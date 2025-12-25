紀念中美「乒乓外交」54周年 600人歡慶

前排從左至右依次是南華總會會長蔡成華、國際乒乓球聯合會主席Petra Sörling、美國乒乓球協會CEO沈偉妮、美國艾之星集團總裁郭蘭和美國福建商會會長楊麗楨等人和美國華人婦女聯合會成員合影。（主辦方提供）

紀念中美「乒乓外交」54周年暨中美建交46周年論壇暨晚宴日前在工業市舉行，活動由中國駐洛杉磯總領事館、美國乒乓球協會及美國南加州 華人華僑聯合總會主辦。來自政商及僑界約600名嘉賓齊聚一堂，共同回顧「乒乓外交」的歷史意義，展望中美關係未來。

中領館總領事郭少春大使表示，54年前的「乒乓外交」開啟中美關係新篇章，成為兩國關係史上標誌性事件。中美關係希望在人民、基礎在民間、未來在青年、活力在地方，而乒乓外交正是這一理念的生動體現。他期盼在兩國元首戰略引領下，雙方書寫更多新時代友好故事，推動雙邊關係行穩致遠。洛杉磯是中國奧運夢想起飛之地，1984年中國首次派出奧運代表團赴洛杉磯參賽並奪得首枚奧運獎牌。他祝願2028年洛杉磯奧運 會圓滿成功，期待中美運動員續寫友誼與合作佳話。

美國南加州華人華僑聯合總會會長蔡成華表示，紀念活動不僅回顧歷史，更面向未來。在國際形勢複雜多變、全球挑戰不斷增多的背景下，中美作為兩個極具影響力的國家，更需要保持溝通、增進理解、擴大合作。以乒乓外交為代表的民間交流，依然是推動中美關係穩定、健康、可持續發展的重要力量。

活動現場嘉賓雲集，包括中領館副總領事郭志強、原中國女排主教練郎平、美國國家乒乓球隊教練高軍、中國乒協青年部部長王琛、世青賽冠軍李和宸、運動員胡一及聯邦眾議員 趙美心代表、加州眾議員方樹強、加州財務長馬世雲、加州參議員Maria Durazo等人。