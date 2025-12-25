洛台美青商晚會 下月10日重現復古風

洛杉磯台美商會青商部將於2026年1月10日舉辦年度主題晚會「The Golden Age」，重現黃金年代風華。（主辦單位提供）

洛杉磯 台美商會青商部將於2026年1月10日晚，在亞凱迪亞 市Santa Anita Park舉辦年度晚會。活動以「The Golden Age」為主題，以1920年代為時代背景，結合爵士音樂、復古時尚與社交交流，邀請南加州 僑界及商界人士在濃厚懷舊氛圍中，體驗東西方文化交會的黃金年代，拓展人脈、促進跨界合作。

主辦單位表示，1920年代是爵士樂與現代流行文化蓬勃發展的重要時期，也象徵創新思潮與跨文化交流的高峰。晚會以沉浸式體驗為設計核心，透過音樂、燈光與復古場景布置，重現當年充滿活力與想像力的夜晚，讓與會者在輕鬆自在的氛圍中交流互動。

活動當晚的音樂演出為全場焦點。主辦單位邀請來自台北、現居洛杉磯的爵士吉他手兼歌手陳芃瑄（Ponpon）擔任演出嘉賓。23歲的她，是近年備受矚目的新銳爵士音樂人，專注爵士吉他演奏與創作，以彈唱結合即興演奏見長，風格細膩、富有層次，展現經典爵士自由奔放的精神。

Ponpon自幼學習鋼琴，後因深受爵士大師演出啟發，轉而投入爵士吉他領域，並赴洛杉磯音樂學院深造，成為少數專注於傳統爵士風格的亞洲年輕音樂人之一。她曾受邀重新詮釋美國主流新聞節目主題曲，相關影片在網路平台引發高度關注，迅速累積大量點閱。

此外，晚會規畫「Great Gatsby」蓋茲比風格服裝主題，鼓勵來賓以西裝、亮片、流蘇、復古洋裝或爵士帽等造型出席。主辦單位表示，透過服裝、音樂與場景的相互呼應，讓每位參與者不僅是觀眾，更能實際走入年代氛圍，共同打造一個不同於日常的精彩夜晚。

活動詳情與購票資訊，請至TJCCLA官方Facebook（https://www.facebook.com/tjccla/）查詢。