圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

洛市長簽租金穩定法案 漲幅上限4% 明年1月生效

洛杉磯市訊
洛杉磯市長貝斯23日簽署更新版的租金穩定法案，將年度租金漲幅上限設定在1%至4%之間。（取自市議員Hugo Soto-Martinez臉書）
洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）23日簽署更新版的「租金穩定條例」（RSO），將年度租金漲幅上限設定在1%至4%之間，並取消房東代付水電可收取的額外費用。

據NBC4電視台報導，在南洛杉磯舉行的新聞會上，貝斯簽署RSO新規，這是40多年來對租金管制法的首次重大修訂。該法案將於2026年1月生效。

根據租金穩定條例，年度租金漲幅上限設定在1%至4%，以消費者物價指數（CPI）的90%計算。此上限適用洛市內、1978年10月1日以前建造、且擁有兩個或以上單位的物業，總計超過65萬個單位。新規還取消房東代付電力和天然氣可收取的額外費用，並禁止因新增家庭成員如嬰兒或受須照顧長者而提高租金。

貝斯表示，居民不應該在購買食物和支付房租之間做選擇，或因家庭新增孩子，而擔心被驅逐。市長與市議會合作，對租戶提供新的保護，並對受洛杉磯租金穩定條例保護的公寓單位，設定租金增長上限。這項新法既保護租戶，也簡化房屋提供者的流程和資源，使更多洛杉磯居民不僅能支付房租，還能過上完整穩定的生活。

然而，新規批評者認為，這將進一步影響房屋提供者，他們已面臨建造新房屋及維護現有物業的勞動力與材料成本增加挑戰。

市議員馬丁內斯（Hugo Soto-Martinez）及「公正經濟策略行動組織」（Strategic Actions for a Just Economy，SAJE）的成員，也出席簽署儀式。出席活動的，還有由SAJE主導的「Keep LA Housed」聯盟成員。該聯盟由社區成員、租戶與住房倡導者以及法律服務提供者組成。

租金 洛杉磯 天然氣

