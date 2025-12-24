我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

洪水、野火警報 洛縣公布撤離資訊 民眾可領沙包

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯縣因應南加即將來襲的強烈暴風雨，針對野火災區發布撤離警示，並公布互動地圖供民眾即時查詢。（取自洛杉磯縣官方互動地圖）
洛杉磯縣因應南加即將來襲的強烈暴風雨，針對野火災區發布撤離警示，並公布互動地圖供民眾即時查詢。（取自洛杉磯縣官方互動地圖）

一場強烈風暴24日起侵襲南加洛杉磯縣政府發布互動地圖，提供民眾即時查詢撤離警示資訊，以利因應可能的山洪與土石流災情。

國家氣象局已對洛杉磯縣大部分區域發布24日下午4時至26日晚10時的「洪水警報」（Flash Flood Watch）。氣象單位警告，此波豪雨恐造成山洪暴發，可能在野火災後地區引發土石流，須提高警覺。截至23日，洛縣多個鄰近野火災區的社區，已陸續發布撤離警示。寶馬山（Palisades）、日落（Sunset）與赫斯特（Hurst）三處野火遺址周邊地區，24日上午11時至26日晚11時，將處撤離警告狀態。

部分高風險地點，已發布撤離令，洛杉磯市警局（LAPD）派員逐戶敲門通知，協助居民盡早因應風險。

洛杉磯縣消防局提醒，民眾可前往各地消防分局免費領取沙包，另有部分指定地點提供免費沙土供取用，以協助防災備勤。

洛縣政府亦上線官方互動地圖，更新各區撤離警示與災害相關資訊，網址為：https://protect.genasys.com/search?z=7.566388769290892&latlon=34.03098813866265%2C-117.73163117019345。

洛杉磯 洛縣 南加

上一則

奇諾谷華盟社區講座 華人醫師提醒長者留意高血壓迷思

下一則

鄰居枝葉掉我家庭院 如釀損害須負賠償責任

延伸閱讀

洪水警報籠罩南加 洛縣公布撤離資訊、民眾可領沙包

洪水警報籠罩南加 洛縣公布撤離資訊、民眾可領沙包
大雨暴洪襲北加州1死 南加州也將迎潮濕聖誕節

大雨暴洪襲北加州1死 南加州也將迎潮濕聖誕節
諾羅病毒病例激增 集中洛杉磯、舊金山

諾羅病毒病例激增 集中洛杉磯、舊金山
聖誕周風雨襲南加 氣象局發洪水警戒

聖誕周風雨襲南加 氣象局發洪水警戒
南加聖誕周風雨來襲 氣象局發布洪水警戒

南加聖誕周風雨來襲 氣象局發布洪水警戒
寶馬山野火周年前 蓄水池再次排空維修 居民好擔憂

寶馬山野火周年前 蓄水池再次排空維修 居民好擔憂

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍