我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

美華聯300成員安大略聯歡 分享工作成果

記者張宏/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國華人社團聯合會日前舉行年會暨2026年新年聯歡晚會，300多名來自各成員社團代表、僑領、企業家及各界人士齊聚一堂。（記者張宏／攝影）
美國華人社團聯合會日前舉行年會暨2026年新年聯歡晚會，300多名來自各成員社團代表、僑領、企業家及各界人士齊聚一堂。（記者張宏／攝影）

美國華人社團聯合會（簡稱美華聯）日前在安大略舉行年度工作會議暨2026年新年聯歡晚會，300多名來自各成員社團代表齊聚一堂，大家回顧2025年工作成果，並展望2026年。

美華聯主席張勇表示，美華聯會員規模擴展至217家社團與企業，同鄉聯誼、維護交流、經貿合作，是社團三大主題工作。2026年是充滿希望的一年，大家團結一致，推動美華聯與社區發展再上新台階。

美華聯主席張勇回顧2025年工作成果，並展望2026年。（記者張宏／攝影）
美華聯主席張勇回顧2025年工作成果，並展望2026年。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領事館副總領事郭志強、僑務領事路君燮出席。郭志強表示，美華聯在南加華人社區表現活躍，今年為慶祝抗戰勝利80周年，在迪士尼音樂廳舉辦黃河大合唱音樂會，之後又在好萊塢聖誕大遊行展現中華文化博大精深和南加華僑的獨特精神風貌。美華聯為增進社區友誼、服務僑界和融入主流社會等方面，做出貢獻。

中國駐洛杉磯總領事館副總領事郭志強表示，美華聯在南加華人社區表現活躍。（記者張宏...
中國駐洛杉磯總領事館副總領事郭志強表示，美華聯在南加華人社區表現活躍。（記者張宏／攝影）

美華聯理事長江風年、監事長趙林、共同主席團主席許承武、執行長林連連、常務理事長朱俊英和于忠霞、常委楊弼等從組織建設、文化交流、經貿合作、融入主流社會、社會服務與公益慈善等方面，總結美華聯一年來所取得成績。

美華聯榮譽主席鹿強和加州企業家聯盟主席陳慧碧表示，南加華僑很多大型活動都離不開美華聯的領導和組織，很高興看到美華聯在過去20年裡不斷成長壯大，美華聯就像一個團結大家庭，希望未來更上一層樓。

晚會特別向榮譽主席張素久獻花致敬，其英文自傳「和平將軍的女兒」被多所美國大學及中國國家級文博機構收藏，為海外華人奮鬥史留下珍貴紀錄。

中國駐洛杉磯總領事館副總領事郭志強（右七）和美華聯主席張勇（右六）等人向榮譽主席...
中國駐洛杉磯總領事館副總領事郭志強（右七）和美華聯主席張勇（右六）等人向榮譽主席張素久（右八）獻花致敬。（記者張宏／攝影）
美國女企業家俱樂部成員在活動中合影。（記者張宏／攝影）
美國女企業家俱樂部成員在活動中合影。（記者張宏／攝影）
美國中華國樂團在活動中表演。（記者張宏／攝影）
美國中華國樂團在活動中表演。（記者張宏／攝影）

南加 華人 加州

上一則

造勢拚連任 加州參議員Tony Strickland訪羅斯密華人區

下一則

奇諾谷華盟社區講座 華人醫師提醒長者留意高血壓迷思

延伸閱讀

芝加哥「華聯會」攜手「科工專」馬年春晚 明年2/20登場

芝加哥「華聯會」攜手「科工專」馬年春晚 明年2/20登場
張素久捐藏品慈善拍賣 挺富蘭克林基金會

張素久捐藏品慈善拍賣 挺富蘭克林基金會
香港大埔宏福苑五級大火逾百人罹難華聯總會主席梁冠軍捐一百萬賑災

香港大埔宏福苑五級大火逾百人罹難華聯總會主席梁冠軍捐一百萬賑災
美華聯第6次亮相聖誕大遊行 傳遞中華文化之美

美華聯第6次亮相聖誕大遊行 傳遞中華文化之美
好萊塢聖誕大遊行 美華聯200人參加

好萊塢聖誕大遊行 美華聯200人參加
企業家聯盟感恩晚宴暨林日昇慶生宴 捐款聖誕大遊行

企業家聯盟感恩晚宴暨林日昇慶生宴 捐款聖誕大遊行

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍