美華聯300成員安大略聯歡 分享工作成果

美國華人社團聯合會日前舉行年會暨2026年新年聯歡晚會，300多名來自各成員社團代表、僑領、企業家及各界人士齊聚一堂。（記者張宏／攝影）

美國華人 社團聯合會（簡稱美華聯）日前在安大略舉行年度工作會議暨2026年新年聯歡晚會，300多名來自各成員社團代表齊聚一堂，大家回顧2025年工作成果，並展望2026年。

美華聯主席張勇表示，美華聯會員規模擴展至217家社團與企業，同鄉聯誼、維護交流、經貿合作，是社團三大主題工作。2026年是充滿希望的一年，大家團結一致，推動美華聯與社區發展再上新台階。 美華聯主席張勇回顧2025年工作成果，並展望2026年。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領事館副總領事郭志強、僑務領事路君燮出席。郭志強表示，美華聯在南加 華人社區表現活躍，今年為慶祝抗戰勝利80周年，在迪士尼音樂廳舉辦黃河大合唱音樂會，之後又在好萊塢聖誕大遊行展現中華文化博大精深和南加華僑的獨特精神風貌。美華聯為增進社區友誼、服務僑界和融入主流社會等方面，做出貢獻。 中國駐洛杉磯總領事館副總領事郭志強表示，美華聯在南加華人社區表現活躍。（記者張宏／攝影）

美華聯理事長江風年、監事長趙林、共同主席團主席許承武、執行長林連連、常務理事長朱俊英和于忠霞、常委楊弼等從組織建設、文化交流、經貿合作、融入主流社會、社會服務與公益慈善等方面，總結美華聯一年來所取得成績。

美華聯榮譽主席鹿強和加州 企業家聯盟主席陳慧碧表示，南加華僑很多大型活動都離不開美華聯的領導和組織，很高興看到美華聯在過去20年裡不斷成長壯大，美華聯就像一個團結大家庭，希望未來更上一層樓。