造勢拚連任 加州參議員Tony Strickland訪羅斯密華人區

記者張宏/羅斯密報導
加州第36區參議員Tony Strickland（左）日前在加州共和黨代表、律師鄧洪（右）的事務所舉辦選民見面會。（記者張宏／攝影）
加州第36區參議員Tony Strickland（左）日前在加州共和黨代表、律師鄧洪（右）的事務所舉辦選民見面會。（記者張宏／攝影）

加州第36區參議員Tony Strickland 22日前往羅斯密華人社區，在加州共和黨代表、華人律師鄧洪的事務所和數十華人民選官員及企業家會面，為其明年競選連任造勢。Tony Strickland表示，他的遏制政府浪費、社區安全和保障教育等理念，和華人社區訴求一致，希望在未來四年任期內，對抗州長紐森留下的破壞性政策。

Tony Strickland身穿紅色毛衣分享其施政綱領，他曾擔任漢庭頓灘市議員，作為共和黨人，他目標是爭取降低稅收、維護社區安全，並反對州長紐森激進政策。他表示，現在是時候減稅、削減繁文縟節，將加州重新帶回成長與繁榮，讓辛勤工作的加州人能成功立足。

加州第36區參議員Tony Strickland（前排中）日前來到羅斯密華人社區...
加州第36區參議員Tony Strickland（前排中）日前來到羅斯密華人社區，與律師鄧洪等華人民選官員、 社區領袖和企業家代表會面。（記者張宏／攝影）

他表示，政府首要責任，是保障人民安全，他反對把犯罪者利益置於守法公民之上。他認為紐森的執政，對加州是一場災難，在紐森任內，稅負不斷上升，無家可歸者人數增加，住房成本創新高。除此之外，還有學校表現不佳，基礎建設惡化等問題。

律師鄧洪作為加州共和黨代表，他表示，Tony Strickland來到華人社區，顯示其對華人群體的重視，其實華人和共和黨在教育、降低生活成本和尊老愛幼、開源節流等傳統價值觀上頗為一致。以往一些華人選民，過於看重候選人族裔，而非施政理念；Tony Strickland的施政綱領，許多與華人關注的民生相關。期待Tony Strickland能夠連任，讓加州更美好。

加州參議院前共和黨領袖夏樂柏(Bob Huff，左)和太太何美湄參與活動。（記者...
加州參議院前共和黨領袖夏樂柏(Bob Huff，左)和太太何美湄參與活動。（記者張宏／攝影）

華人 加州 紐森

