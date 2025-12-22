洛縣新型警犬防彈背心 殉職「傑克」留名

我的頻道

洛杉磯訊
洛杉磯縣警局的警犬，將有新的防護裝備。圖為洛縣警局警犬穿著舊款防護裝備。（取自洛縣警局特種執法局X@SEBLASD）
洛杉磯縣警局的警犬，將有新的防護裝備。圖為洛縣警局警犬穿著舊款防護裝備。（取自洛縣警局特種執法局X@SEBLASD）

一場任務中的犧牲，成為警犬防護裝備革命的起點。三年前，洛杉磯縣警局特種執法局（LASD - Special Enforcement Bureau）的警犬「傑克」（Jack）在加州嘉甸那（Gardena）殉職後，其事跡促使戰術裝備業者與執法人員聯手研發新型防彈背心，填補警犬在高風險勤務中的防護空缺。

傑克的搭檔、警員威廉斯（Stephen Williams）表示，傑克在生命最後一刻，挽救了警員性命。儘管嫌犯持續開槍，傑克仍堅守第一線，讓執法人員得以成功自保。

當時傑克並未穿著防護裝備。市面上多數警犬防彈背心，不是過重就是不合身，難以實際應用。這起事件深深觸動總部位拉汶市（La Verne）的戰術裝備製造商「阿德瓦克戰術公司」（Aardvark Tactical）執行長貝克（Jon Becker）。原本專為人類設計裝備的他，決定與威廉斯合作，開發專為警犬打造的防彈背心。貝克表示，過去他的工作是保護人類，但這次團隊必須思考如何保護四足夥伴。研發團隊從一開始就明確鎖定目標：保護警犬最脆弱的頸部與上胸部位。「許多警犬都像傑克一樣被擊中胸腔高位，因此設計便從這個部位著手」。

幾個月後，威廉斯的新搭檔「小奇」（Kid）在任務中中彈，所幸因穿著其他廠牌的防彈背心而倖存，這起事件進一步加速研發進程。

在接下來一年裡，貝克團隊與洛縣警局特種執法局等約30個警犬單位合作，不斷修改設計並實地測試。最終定案的背心具備可拆卸防彈頸圈設計，讓執勤警犬可依任務危險程度調整裝備。

對威廉斯而言，這項改進不只是戰術進化，更是情感延續。他認為警犬的重要性，與每一位執法夥伴一樣；看到傑克為保護警員而犧牲，是一份沉痛的失落。近期，南加州警犬單位才剛悼念布班克市（Burbank）警犬「史派克」（Spike）殉職，再次凸顯警犬防護裝備的重要與迫切性。如今，每件新型防彈背心上都刻有傑克的名字與殉職日期，象徵這項裝備不只是防護工具，更是對傑克忠誠與奉獻精神的致敬。

加州 洛縣 南加

