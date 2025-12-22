台美急難救助協會歲末送暖 發放200份禮物包

我的頻道

記者劉子為╱蒙特利公園報導
南加州台美急難救助協會聯合羅省婦女新運會，在蒙特利公園市舉辦「寒冬送暖・關懷長者」公益活動。（記者劉子為╱攝影）
加州台美急難救助協會聯合羅省婦女新運會，21日在蒙特利公園市蘭利中心舉辦「寒冬送暖・關懷長者」公益活動，向社區長者致送200份節日禮物包，希望在歲末寒冬之際，為長者送上實質關懷與溫暖祝福。

南加州台美急難救助協會創會會長田詒鴻表示，許多旅居美國的華人都有各自的移民故事，逢年過節更能體會異鄉生活的不易。「如果在能力範圍內能多做一些，為長者送上一份愛心，這正是我們希望持續做的事。」

田詒鴻指出，協會宗旨在於協助有需要的僑胞，除個案急難援助外，也透過舉辦各類具意義的社區活動回饋社會。近年詐騙案件頻傳，他也藉此提醒僑胞提高警覺，切勿因貪圖小利而受騙，並透露明年將規劃至少一至兩場反詐騙座談，強化社區防範意識。

協會副會長、本次活動召集人張麗卿表示，當天共有30多位志工到場協助，從包裝到派發禮物皆分工合作、投入滿滿熱情。她說，活動籌備歷時數月，獲得多位商家及僑團首長支持，派發的禮物包含保暖圍巾、牙膏牙刷、冬菇、餅乾及花旗參糖等，皆為長者日常實用物品。

羅省婦女新運會主席袁璐表示，很高興與南加州台美急難救助協會攜手走進蒙市蘭利中心，向200位長者送上節日心意。她指出，婦女新運會長期關注社區長者與弱勢族群，無論中西節慶，皆會在不同城市安排贈禮及表演，盼將歡樂與陪伴帶給長者。

