音樂弘法專題╱「隨緣」傳唱流量年逾千萬 洛杉磯寺則旭法師成網紅

完成西來大學佛學博士學位後，則旭法師擔任洛杉磯安福寺住持，繼續在南加州和美國弘法。（記者楊青╱攝影）

禪修佛歌「隨緣」，近年傳遍大江南北；中國數位平台流量一年超過1500萬，美國平台也迅速竄紅。歌曲的原唱，正是洛杉磯 安福寺住持則旭法師。

接引眾生 盼用音樂學佛法

用音樂和歌聲弘法，在佛教界相當另類。「剛開始，很擔心師父不同意這麼做，老法師們可能會覺得，這是不務正業」，則旭法師回憶，一次趁著和師父同行坐車，他給師父聽了剛錄好的佛歌。沒想到師父連勝說：「很好聽。」當了解歌聲來自門生，老法師更是驚訝，感慨自己五音不全，更鼓勵門生用音樂接引眾生。則旭法師從此與音樂弘法結下不解之緣。

「接引年輕人接觸佛教，一直是我的心願。」則旭法師說，年輕人很少有機會接觸佛教，即使有機會到寺院，聽聽佛法，也常因聽不懂或感覺陌生、枯燥而離開；音樂則不同，其感染力和衝擊力能迅速直達人們的心靈深處。

2016年，他的「隨緣」首次登上互聯網平台，迅速唱響騰訊、太合、阿里、網易雲等中國主流音樂平台。「其實歌詞很簡單」，「來世間轉一轉有悲也有歡，伸出手算一算不過三萬天，問未來看今天因果已盡顯，莫嘆氣莫自憐，行善永不晚，不欺人不自滿，退後天地寬，得也好失也好，一切我隨緣。」唱的是人生，因此獲得大眾共鳴。短短一年，這首歌的點擊量突破1500萬人次。

獨子出家 家人傷感好幾年

則旭法師2008年29歲時出家，17年來一直學佛不輟，先後在普陀山佛學院、斯里蘭卡 佛學院和西來大學獲得文學碩士和佛學博士學位。「很多人很難想像，我的家人中，除外婆外沒人信佛，」則旭法師的外公沒有宗教信仰，父母都是政府官員，衣食無憂。

當他將剃髮為僧的消息告訴家人時，全家都驚呆了。尤其是父親，第一反應是家中的香火要斷。後來他從母親那得知，多年來，父親經常夜不能寐，暗自流淚，家人也擔心他在寺院的生活太清苦。那段傷感時間持續好幾年。

直到後來，父母了解兒子用音樂弘法、歌聲傳遍大江南北，才確定兒子是以自己的獨特方式好好生活，並通過歌聲和音樂，帶給眾生平靜和溫暖。則旭法師表示，他得知歌曲聽眾已不僅是佛教徒，一些信仰基督教的民眾也在聽，感到深深安慰。 用音樂弘法，短短不到十年，則旭法師原唱的佛歌和禪歌將近100首。（安福寺提供）

流量收入 全部分給創作人

中國四大佛教名山是峨眉山、普陀山、九華山、五台山，除了五台山，其他三座名山名寺的主題歌，都由則旭法師演唱。

「出家人做音樂有很多困難，」則旭法師說，音樂創作需要資本，比如歌詞、歌曲的創作、錄音、後期宣傳等，對出家人來說，很難獲得資金支持。但他從未放棄音樂弘法的理想，他告訴發行公司不走商業路線，如果在平台有點擊率、有收穫，報酬全部分給發行創作的老師們，他分文不取。

不到十年時間，則旭法師原唱的佛歌和禪歌已近100首，《大悲咒》、《心經》、《悠居》、《山隱》、《泡影》、《大願如願》、《吾知》、《重陽頌》、《若》廣為人知，他也因此成為中國佛教界屈指可數的音樂弘法人。

完成西來大學佛學博士學位後，則旭法師擔任洛杉磯安福寺住持，繼續在南加州 和美國弘法。他表示，用音樂弘法，與山共白頭，是他一生的追求。