成大南加校友會傳承57載 300人見證世代交棒

洛杉磯訊
在駐洛杉磯經濟文化辦事處紀欽耀處長(左6) 監交和全體理事見證下，校友會2025年卸任會長葉旭旻(左5)將會務正式交棒予2026新任會長徐詩涵(左7)。（成大南加州校友會提供）
在駐洛杉磯經濟文化辦事處紀欽耀處長(左6) 監交和全體理事見證下，校友會2025年卸任會長葉旭旻(左5)將會務正式交棒予2026新任會長徐詩涵(左7)。（成大南加州校友會提供）

南加州成功大學校友會7日在洛杉磯縣工業市Pacific Palms Resort舉辦第57屆年會暨會長交接典禮，逾300位歷任會長、校友及僑界嘉賓齊聚一堂，在駐洛杉磯經濟文化辦事處處長紀欽耀見證下，完成會長交接，延續成大人在南加州的凝聚力與影響力。

典禮由校友陳怡君、陳怡偉主持，卸任會長葉旭旻將印信交予新任會長徐詩涵。葉旭旻致詞時感謝校友及理事團隊支持，並回顧任內推動校友BBQ聯誼、大專兒童歌唱比賽、橋牌比賽、青年校友培育與跨校交流等重點工作。徐詩涵接任後表示，未來將以「世代連結、校友服務、母校合作」為核心，持續擴展校友網絡與服務能量，強化社群凝聚力與影響力。

成大南加州校友基金會同場舉行董事長交接，2025年董事長葉俊麟交棒予2026年新任董事長蔡瀚寬。基金會副執行主任程東海主持儀式，並特別致謝長年支持基金會的學長周永年。

年會中頒發2025年獎學金，鼓勵校友子女在學術、領導及多元發展上精益求精。大學組學術與領導才能獎學金由鄭鈞媛（Tiffany Cheng）獲得；高中組學術獎學金得主為施宇恆（Aiden Shih）、Beckett Cheng與葉品緯（Ryan Yeh）。

典禮特別表揚「辰星學者獎學金計畫（Nova Scholarship Program）」得主莊冠育。莊冠育於2023年獲獎，由校友基金會資助赴聖地牙哥加州大學攻讀3+2雙聯學位，2025年順利完成成大土木工程學士與UCSD結構工程碩士學位，現已任職結構工程師。基金會在其就學期間成立「辰星Mentor導師群組」，提供學業與職涯陪伴。

年會並安排多項精彩表演，包括成大之友舞獅團、南加中華舞團、絲竹樂團、清華校友會清舞飛揚舞蹈隊、台大唐光蓉90金曲演唱、Awesome Social Dance Club國標舞、橙縣優客樂團演出及抽獎活動等。

駐洛杉磯經濟文化辦事處紀欽耀處長(左7) 與所有獎學金得獎同學和家長們合影留念。...
駐洛杉磯經濟文化辦事處紀欽耀處長(左7) 與所有獎學金得獎同學和家長們合影留念。（成大南加州校友會提供）
在駐洛杉磯經文處紀欽耀處長(中) 監交和基金會執行主任孫國泰(左)見證下，蔡瀚寬...
在駐洛杉磯經文處紀欽耀處長(中) 監交和基金會執行主任孫國泰(左)見證下，蔡瀚寬(右) 接任2026年基金會董事長。（成大南加州校友會提供）
成大南加州校友基金會的辰星獎學金導師群致贈表揚狀及校友會紀念衫，給予辰星學者獎學...
成大南加州校友基金會的辰星獎學金導師群致贈表揚狀及校友會紀念衫，給予辰星學者獎學金計畫得主暨 UC San Diego 3+2 雙聯學位畢業生的莊冠育(右2)。（成大南加州校友會提供）

加州大學 南加 洛杉磯

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

