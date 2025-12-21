成大南加校友會傳承57載 300人見證世代交棒

在駐洛杉磯經濟文化辦事處紀欽耀處長(左6) 監交和全體理事見證下，校友會2025年卸任會長葉旭旻(左5)將會務正式交棒予2026新任會長徐詩涵(左7)。（成大南加州校友會提供）

南加 州成功大學校友會7日在洛杉磯 縣工業市Pacific Palms Resort舉辦第57屆年會暨會長交接典禮，逾300位歷任會長、校友及僑界嘉賓齊聚一堂，在駐洛杉磯經濟文化辦事處處長紀欽耀見證下，完成會長交接，延續成大人在南加州的凝聚力與影響力。

典禮由校友陳怡君、陳怡偉主持，卸任會長葉旭旻將印信交予新任會長徐詩涵。葉旭旻致詞時感謝校友及理事團隊支持，並回顧任內推動校友BBQ聯誼、大專兒童歌唱比賽、橋牌比賽、青年校友培育與跨校交流等重點工作。徐詩涵接任後表示，未來將以「世代連結、校友服務、母校合作」為核心，持續擴展校友網絡與服務能量，強化社群凝聚力與影響力。

成大南加州校友基金會同場舉行董事長交接，2025年董事長葉俊麟交棒予2026年新任董事長蔡瀚寬。基金會副執行主任程東海主持儀式，並特別致謝長年支持基金會的學長周永年。

年會中頒發2025年獎學金，鼓勵校友子女在學術、領導及多元發展上精益求精。大學組學術與領導才能獎學金由鄭鈞媛（Tiffany Cheng）獲得；高中組學術獎學金得主為施宇恆（Aiden Shih）、Beckett Cheng與葉品緯（Ryan Yeh）。

典禮特別表揚「辰星學者獎學金計畫（Nova Scholarship Program）」得主莊冠育。莊冠育於2023年獲獎，由校友基金會資助赴聖地牙哥加州大學 攻讀3+2雙聯學位，2025年順利完成成大土木工程學士與UCSD結構工程碩士學位，現已任職結構工程師。基金會在其就學期間成立「辰星Mentor導師群組」，提供學業與職涯陪伴。