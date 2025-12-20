國風戲采民族交響音樂會 1/10登場

音樂會總導演鄔素斐表示，「團聚」不僅是音樂會名稱，更是貫穿整場演出的精神核心。（記者張宏／攝影）

團聚迎新春，經典煥新彩。團聚2026第七屆「國風戲采」新年新春民族交響音樂會，將於1月10日在Vikki Carr Performing Arts Center舉辦。

在18日主方舉行的記者會上，中國駐洛杉磯 總領館文化領事陳風華和夏凡出席表示支持，並稱讚音樂會是凝聚僑心、搭建文化橋梁的典範，「這不僅是一場演出，更是送給海外華人 華僑的文化問候，一次用音樂寫下的團圓祝福」。

音樂會總導演鄔素斐表示，「團聚」不僅是音樂會名稱，更是貫穿整場演出的精神核心。對海外華人華僑而言，「團聚」不僅象徵節慶時刻的相逢，更是一種跨越山海的文化共鳴與情感召喚。這場音樂會，正是以音樂為媒，完成情感與文化的深層相聚。

主辦方藝術督導李愔表示，國風戲采系列音樂會前後已舉辦十餘年，以民族交響為載體，讓中華傳統音樂在海外持續發聲，同時慰藉海外僑胞在節日的思鄉之情。

主創團隊代表、聲樂導師兼指揮王茜表示，音樂會包括經典曲目的創新編排、中西合璧舞台呈現，及名家與新秀聯袂演出所激盪出的藝術火花。演出陣容星光熠熠，匯聚中國國家一級指揮家楊春林、中國音樂學院教授張尊連、海外越劇王派傳承人鄔素斐、「上海謠」原唱林寶等實力藝術家。