我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

國風戲采民族交響音樂會 1/10登場

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
音樂會總導演鄔素斐表示，「團聚」不僅是音樂會名稱，更是貫穿整場演出的精神核心。（記者張宏／攝影）
音樂會總導演鄔素斐表示，「團聚」不僅是音樂會名稱，更是貫穿整場演出的精神核心。（記者張宏／攝影）

團聚迎新春，經典煥新彩。團聚2026第七屆「國風戲采」新年新春民族交響音樂會，將於1月10日在Vikki Carr Performing Arts Center舉辦。

在18日主方舉行的記者會上，中國駐洛杉磯總領館文化領事陳風華和夏凡出席表示支持，並稱讚音樂會是凝聚僑心、搭建文化橋梁的典範，「這不僅是一場演出，更是送給海外華人華僑的文化問候，一次用音樂寫下的團圓祝福」。

團聚2026第七屆「國風戲采」新年新春民族交響音樂會訂於1月10日登場。主辦方日...
團聚2026第七屆「國風戲采」新年新春民族交響音樂會訂於1月10日登場。主辦方日前舉行記者會說明。（記者張宏／攝影）

音樂會總導演鄔素斐表示，「團聚」不僅是音樂會名稱，更是貫穿整場演出的精神核心。對海外華人華僑而言，「團聚」不僅象徵節慶時刻的相逢，更是一種跨越山海的文化共鳴與情感召喚。這場音樂會，正是以音樂為媒，完成情感與文化的深層相聚。

主辦方藝術督導李愔表示，國風戲采系列音樂會前後已舉辦十餘年，以民族交響為載體，讓中華傳統音樂在海外持續發聲，同時慰藉海外僑胞在節日的思鄉之情。

主創團隊代表、聲樂導師兼指揮王茜表示，音樂會包括經典曲目的創新編排、中西合璧舞台呈現，及名家與新秀聯袂演出所激盪出的藝術火花。演出陣容星光熠熠，匯聚中國國家一級指揮家楊春林、中國音樂學院教授張尊連、海外越劇王派傳承人鄔素斐、「上海謠」原唱林寶等實力藝術家。

華人 洛杉磯

上一則

JJ小雅屋聖誕蛋糕 12月22日前預定9折

下一則

越柬寮僑團 捐香港火災、越南水災14萬

延伸閱讀

鄉音合唱團 應邀唱響巴露華聖誕音樂會

鄉音合唱團 應邀唱響巴露華聖誕音樂會
絲綢之路音樂會登場 驚呼掌聲不斷

絲綢之路音樂會登場 驚呼掌聲不斷
習近平、馬克宏同遊都江堰：有文化自信民族才立得住

習近平、馬克宏同遊都江堰：有文化自信民族才立得住
賴佩霞首場音樂會唱哭了 AI讓母親復活…周治平驚喜現身

賴佩霞首場音樂會唱哭了 AI讓母親復活…周治平驚喜現身
黃梅調音樂會 非科班表演者演出精采

黃梅調音樂會 非科班表演者演出精采
布碌崙音樂會20手機遭竊 部分被銷贓到中國

布碌崙音樂會20手機遭竊 部分被銷贓到中國

熱門新聞

這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年