陽明海運 在加州推動永續氫能

記者張宏／洛杉磯報導
全球排名第九的陽明海運8日與加州的Delta Hydrogen在聖蓋博簽訂攜手推動永續氫能的戰略合作，圖為陽明海運董事長蔡豐明博士（左）和Ted Huang。（記者張宏／攝影）
全球排名第九的陽明海運日前與加州的Delta Hydrogen在聖蓋博簽訂攜手推動永續氫能的戰略合作，將先進氫能生產、儲存與配送能力，直接融入港口與物流體系。陽明海運看好加州海運市場未來發展，尋求減碳多種可能。

陽明海運董事長蔡豐明表示，企業已將減碳、創新與永續視為長期發展的重要支柱。面對加州加速邁向零排放運輸與潔淨港口營運的趨勢，雙方攜手結合氫能科技創新與國際航運的全球布局，共同打造未來港口與供應鏈所需的永續能源基礎。

陽明海運航線業務群業務長李明輝表示，陽明海運是全球九大船運公司，面對世界局勢多變，陽明海運會採取更為靈活的策略，尋求各種可能性，依照客人需求去佈局航線。能源是海運挑戰之一，因為各國環保法規越來越嚴格，現在陽明處於新舊船交接中，隨著2028年和2029年新船不斷更新，可應用更持續性的新能源降低碳排放。

該合作選定在加州的Adelanto進行，該市市長Gabriel Reyes和市政經理Jessie Flores到場，對該戰略合作表示支持，市長Gabriel Reyes表示，政府對潔淨能源的大力支持，制定能源永續長期計畫，如Adelanto北部2035年綜合永續發展計畫，以指導綠色成長，並開展替代能源和永續發展項目。

陽明海運獨立董事熊正一表示，航運產業是剛性需求產業，同時也是排碳大戶，為響應政府綠色能源政策要努力減碳。這次合作城市Adelanto位於加州和內華達交界的巴士度附近，當地日照很多，因此Delta Hydrogen將太陽能轉為氫能，而航運公司需將氫能再轉成甲醇，貨船燒甲醇可降排和降低二氧化碳。

Delta Hydrogen的負責人Jason謝表示，他們致力於收集熱能轉換為氫能，再轉換電能，可應用大型工業，如輪船火車等。氫氣未來會成為主力能源，雙方合作不僅驗證其技術平台的成熟度，也為其擴大商業部署開啟全新階段。Delta Hydrogen憑藉高效電解技術、安全高密度儲氫與靈活的配送模式，正在打造支持港口、車隊與工業端的清潔燃料基礎建設。而陽明海運的加入，將使這些技術得以在全球最關鍵的物流領域率先落地。

從左至右依次是熊正一、蔡豐明、Ted Huang、Adelanto市長Gabri...
從左至右依次是熊正一、蔡豐明、Ted Huang、Adelanto市長Gabriel Reyes及夫人、Delta Hydrogen負責人Jason謝。（記者張宏／攝影）
陽明海運獨立董事熊正一。（記者張宏／攝影）
全球排名第九的陽明海運8日與加州的Delta Hydrogen的Ted Huan...
