青島總商會分享創業和AI發展

主講人魏廣平（Peter Wei）帶來「從ChatGPT到Deepseek， AI重塑商業、教育、科技與未來世界」的主題演講。（記者張宏／攝影）

美國青島總商會聯合南加多個華人 商會代表，一起交流和分享最新科技與創業訊息，邀請在抖音擁有百萬粉絲的企業家博主劉國瑞和AI 專家魏廣平（Peter Wei），分別介紹公司組織搭建的重要性及AI未來發展。

奉商美國總會會長朱俊英和內蒙古總商會會長于忠霞帶領數十商會會員積極參與，體驗新知樂趣。魏廣平畢業於北京大學電腦系，並獲得沛普丹大學（Pepperdine）的MBA及密西根大學電腦科學博士，他帶來「從ChatGPT到Deepseek， AI重塑商業、教育、科技與未來世界」主題演講。魏廣平表示，當前已進入「通用人工智能 」時代，通用人工智能，是指「人一樣的人工智慧（AI），人能做到的，AI也能做」，尤其是如今的AI，可以向人類一樣學習成長。

他說，AI在「數學證明」方面，在不斷進展；製藥進程也借助AI算力在加速，預計到2028年，AI會更加自主。目前「通用人工智能」的三大支柱已就緒，分別是基於神經網絡的架構、規模化預訓練，塑造AI人格與價值觀的後訓練及推理思維鏈。預計十年後會實現無限智能供給，人人能享有頂級教育、律師、醫師和娛樂服務。而使用AI最重要的，是語言能力，分別是語言表達能力、提問能力和對話能力。

青島總商會會長許月表示，希望借助這個平台，讓南加的華人企業能夠連接資源，共享信息。現在正進入AI時代，日新月異，唯有交流合作和及時掌握最新資訊，才能走的更快更遠。青島總商會一直以來的使命，就是為企業搭橋，為創業者鋪路，為青年人提供機會，希望活動能讓大家有所收穫。