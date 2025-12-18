重度藥物使用者 可列「重大失能」

加州明年起擴大「重大失能」認定，重度藥物使用障礙者若無法自理基本生活需求，將可適用監護制度。（ChatGPT示意圖）

洛杉磯縣心理健康 局（LACDMH）、洛縣 衛生局宣布，2026年1月1日起，將依據43號法案，擴大「重大失能」認定標準，將重度藥物使用障礙者納入其中。未來凡同時或單獨因精神疾病或重度藥物使用問題，且無法自行滿足基本生活需求者，均可適用監護制度，獲得來自縣政府的資源幫助。

新法規定，除嚴重精神疾病外，若個人患重度藥物使用障礙，或同時有精神疾病與重度藥物使用問題，且無法自行滿足基本生活需求，包括飲食、穿衣等，可被認定為「重大失能」。修正後的標準並納入對個人安全及必要醫療照護的考量。

心理健康局主任黃麗莎（Lisa H. Wong，譯音）表示，全縣推動43號法案，是為這部分脆弱、風險高的縣民帶來希望與福祉的重要一步。洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）指出，該法案提供機會，讓縣府能更全面回應居民多元需求，並與心理健康局合作，確保弱勢族群能連結到攸關生命的服務資源。

LACDMH與公共衛生局近年已合作加強對監護法規修正的宣導與教育，並設立專屬網頁，提供可下載的宣導資料，透過社群媒體及社區簡報，向民眾說明新制內容。相關資料已翻譯為多種語言，包括繁體與簡體中文。

第43號法案於2023年通過，是加州 推動心理健康與藥物使用障礙服務現代化的重要一環，透過修訂「藍特曼—佩特里斯—肖特法」（Lanterman-Petris-Short Act），擴大對精神健康與重度藥物使用者的照護範圍。