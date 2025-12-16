洛杉磯奧運門票2026年1月開賣 居民有「在地優勢」

我的頻道

2028年洛杉磯奧運會賽事場館位置。（LA28官網）
2028年洛杉磯夏季奧運會（LA28）即將邁入實質倒數階段。組委會宣布，所有奧運賽事項目的門票抽籤登記將於2026年1月14日正式開放，這也將是全球粉絲首次有機會取得購票時段。組委會提醒，凡希望親臨現場觀賽的民眾，第一步皆須完成門票抽籤登記。

為回饋主辦城市，LA28組委會特別規畫「在地優先」購票機制，凡居住於大洛杉磯地區及奧克拉荷馬市地區的居民，只要完成門票抽籤登記，即有機會在專屬提前購票時段取得資格，搶先選購心儀門票。

據悉，所有奧運賽事的單場門票起價為28美元，並將依賽事熱門程度與場館條件，提供多元票價與座位選項，滿足個人與團體觀賽需求。至於隨後舉行的帕運會門票，則預計於2027年另行開賣。

在賽事規畫方面，LA28組委會日前已公布大部分奧運競賽賽程。本屆洛杉磯奧運將成為史上規模最大的奧運會，共設有51個運動項目。賽事將自2028年7月14日開幕式起展開，並於7月30日（第16天）舉行閉幕式。首面金牌預計於第一天在洛杉磯威尼斯（Venice）舉行的鐵人三項賽中誕生。

LA28體育長暨賽事執行總負責人佛格森（Shana Ferguson）表示，賽程規畫全程與國際單項運動組織及相關專家密切合作。他也指出，天氣條件是賽程安排中的重要考量，尤其南加州夏季氣溫偏高，因此在規畫賽事時間時，必須確保運動員、觀眾，甚至馬術比賽中的馬匹，都不會受到高溫影響。

除門票與賽程安排外，洛杉磯市政府也積極整備城市基礎建設，迎接全球目光。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）提出「千日計畫」，規畫未來1000天內加速城市建設與交通改善，確保2028年順利舉辦奧運。貝斯在Venice Beach記者會上表示，該地區將成為多個比賽場館所在地。她並簽署行政指令，動員市府資源加速街道工程、簡化市政程序與許可申請流程，重點包括提升交通運輸效率與連接主要運動場館。

洛杉磯大都會交通局（Metro）也規畫在2028年前完成28項交通工程，目前已有32％完成，多數項目聚焦於公車與鐵路服務，旨在改善通往主要運動場館的連接。

此外，身心障礙社區資源中心（Disability Community Resource Center）指出，洛杉磯雖曾舉辦奧運，但此次將是該市首次承辦帕運會（Paralympic Games）。貝斯強調，市府將打造對所有人，包括身障者，都可及的城市基礎建設。目前市府及LA28與該中心已達成合作共識，規畫專用交通服務（paratransit）及大眾運輸系統，確保運動員與觀眾安全順利移動。

洛杉磯帕運會將於8月15日至8月27日舉行。賽事將在洛杉磯紀念體育場、SoFi體育場、玫瑰碗等標誌性場館以及長堤市和橙縣等南加州地區的其他場館舉行。

除一般門票外，主辦單位未來也將推出結合門票的精選貴賓接待體驗與套裝行程，內容涵蓋觀賽、餐飲及專屬服務，相關方案將於比賽場地提供，並預計自明年起陸續對外販售。有意購買高端方案的粉絲，同樣必須先完成一般門票抽籤登記。整體售票流程將由LA28官方合作夥伴AXS與EVENTIM負責管理。

LA28組委會表示，門票抽籤採取類似樂透方式進行，完成登記並不保證一定能購得門票，但未完成登記者將無法參與後續購票程序。民眾可透過官方網站（la28.org/en/ticketing.html）完成登記，組委會也鼓勵粉絲訂閱LA28電子報，以即時掌握購票及賽事最新資訊。

