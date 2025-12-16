洛杉磯奧運門票2026年1月開賣 居民有「在地優勢」

2028年洛杉磯奧運會賽事場館位置。（LA28官網）

2028年洛杉磯夏季奧運會（LA28）即將邁入實質倒數階段。組委會宣布，所有奧運賽事項目的門票抽籤登記將於2026年1月14日正式開放，這也將是全球粉絲首次有機會取得購票時段。組委會提醒，凡希望親臨現場觀賽的民眾，第一步皆須完成門票抽籤登記。

為回饋主辦城市，LA28組委會特別規畫「在地優先」購票機制，凡居住於大洛杉磯地區及奧克拉荷馬市地區的居民，只要完成門票抽籤登記，即有機會在專屬提前購票時段取得資格，搶先選購心儀門票。

據悉，所有奧運賽事的單場門票起價為28美元，並將依賽事熱門程度與場館條件，提供多元票價與座位選項，滿足個人與團體觀賽需求。至於隨後舉行的帕運會門票，則預計於2027年另行開賣。

在賽事規畫方面，LA28組委會日前已公布大部分奧運競賽賽程。本屆洛杉磯奧運 將成為史上規模最大的奧運會，共設有51個運動項目。賽事將自2028年7月14日開幕式起展開，並於7月30日（第16天）舉行閉幕式。首面金牌預計於第一天在洛杉磯威尼斯（Venice）舉行的鐵人三項賽中誕生。

LA28體育長暨賽事執行總負責人佛格森（Shana Ferguson）表示，賽程規畫全程與國際單項運動組織及相關專家密切合作。他也指出，天氣條件是賽程安排中的重要考量，尤其南加州 夏季氣溫偏高，因此在規畫賽事時間時，必須確保運動員、觀眾，甚至馬術比賽中的馬匹，都不會受到高溫影響。

除門票與賽程安排外，洛杉磯市政府也積極整備城市基礎建設，迎接全球目光。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）提出「千日計畫」，規畫未來1000天內加速城市建設與交通改善，確保2028年順利舉辦奧運。貝斯在Venice Beach記者會上表示，該地區將成為多個比賽場館所在地。她並簽署行政指令，動員市府資源加速街道工程、簡化市政程序與許可申請流程，重點包括提升交通運輸效率與連接主要運動場館。

洛杉磯大都會交通局（Metro）也規畫在2028年前完成28項交通工程，目前已有32％完成，多數項目聚焦於公車與鐵路服務，旨在改善通往主要運動場館的連接。

此外，身心障礙社區資源中心（Disability Community Resource Center）指出，洛杉磯雖曾舉辦奧運，但此次將是該市首次承辦帕運會（Paralympic Games）。貝斯強調，市府將打造對所有人，包括身障者，都可及的城市基礎建設。目前市府及LA28與該中心已達成合作共識，規畫專用交通服務（paratransit）及大眾運輸系統，確保運動員與觀眾安全順利移動。

洛杉磯帕運會將於8月15日至8月27日舉行。賽事將在洛杉磯紀念體育場、SoFi體育場、玫瑰碗等標誌性場館以及長堤市和橙縣等南加 州地區的其他場館舉行。

除一般門票外，主辦單位未來也將推出結合門票的精選貴賓接待體驗與套裝行程，內容涵蓋觀賽、餐飲及專屬服務，相關方案將於比賽場地提供，並預計自明年起陸續對外販售。有意購買高端方案的粉絲，同樣必須先完成一般門票抽籤登記。整體售票流程將由LA28官方合作夥伴AXS與EVENTIM負責管理。

LA28組委會表示，門票抽籤採取類似樂透方式進行，完成登記並不保證一定能購得門票，但未完成登記者將無法參與後續購票程序。民眾可透過官方網站（la28.org/en/ticketing.html）完成登記，組委會也鼓勵粉絲訂閱LA28電子報，以即時掌握購票及賽事最新資訊。