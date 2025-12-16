30年芳塔那跳蚤市場歇業 社區不捨

室內跳蚤市場出售當地居民生活所需物品，品種齊全。（記者啟鉻／攝影）

南加 內陸芳塔那市超過30年的交易市集「芳塔那室內跳蚤市場」（Fontana Indoor Swap Meet），計畫在2026年初停止運營。作為當地及周邊城市居民主要購物地點之一，對市場關閉很不捨。一位亞裔 攤商表示，聽說有新管理團隊接管整個物業，將改造成一個新的市場。但該說法並未得到市場方證實。

影音來源：記者啟鉻

芳塔那室內跳蚤市場自1992年開始運營，至今超過32年，宣布將在2025年底假日季結束後，正式歇業。世報記者13日實地探訪，看到市場仍有不少居民光顧，停車場一位難求。從內部攤位看，與洛杉磯市中心的批發市場類似，只是規模小一些。所出售的商品，包括服飾、鞋子、電子產品、飾品、禮品、美甲及刺青服務等，在市場門口還有出售蔬菜及餐飲的攤商。市場管理很規範，多名持槍保安維護秩序。一位西裔攤商表示，已經獲悉市場要關閉的消息，但具體原因不太清楚。

市場的亞裔攤商以韓裔 為主，也有少數菲律賓裔，記者與一位經營玩具的韓裔Kim攤商交談，對方表示知道市場停業，至於他要搬到什麼地方經營，則暫時不知道。經營小家電的菲律賓裔Alex表示，他聽說物業被原擁有者賣掉，新物業所有者將升級設施，改造為一個新市場。他說，部分攤商可能會到市區的另一處跳蚤市場繼續經營。

據KTLA電視台報導，原業者不久前突然在社媒貼文表示：「由衷感謝每一位顧客、每一位為市集注入生命與文化的攤商、每一位在幕後辛勤付出的員工，以及多年來一路支持我們的芳塔那社區。」對市場的關閉原因，則沒有說明。

而隨著關閉消息曝光，部分商家陷入手忙腳亂狀態，他們才剛為節日檔期進貨，投入數萬美元購買新商品。一名攤商無奈表示：「至少應該早一點通知要關門，這樣就不會進這麼多貨。」

市場關閉的消息，讓不少攤商情緒激動，部分人感到震驚。JJ Portrait Studio業者Jun Jeong告訴KTLA記者 ，他12月10日才接獲通知，要求必須在2026年1月19日前打包撤離；換句話說，只有一個月多10天的時間為將來做打算。