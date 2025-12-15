加州都會區 合租2房比單租1房省38%支出

想在加州租屋省錢，可考慮找室友同住。(示意圖，取材自Pexels/Ketut Subiyanto)

聖荷西信使報報導，想在加州 減輕租金 壓力？不妨找個室友同住。專欄作家蘭斯納（Jonathan Lansner）引用LendingTree租金數據並進行量化，發現「兩房單位找室友合住，比獨自承租一間一房公寓更划算。」這些數據來自聯邦住房與城市發展部（HUD）對包括加州在內全美50個大型都會區的「公平市場租金」（fair market rents）方案。

數據指出，在加州七個都會區中，兩房合租比承租單一房的租客 ，每月可節省38%費用。獨自承租加州一房單位平均月租金為2085美元，兩房分租後，每人每月費用1301美元，中間差距達784美元。不僅如此，合租的省錢效益正逐漸提升。五年前，加州這一數字為36%。然要注意的是，HUD追蹤的是入住兩年或以上，租金與水電費略為低於平均水平的新租客。

從全美範圍來看，由於加州租金高昂，省錢幅度百分比看起來相對較小，但金額差距仍很可觀。在全美其他43個都會區中，兩人合租可省下42%費用，一房租金中位數1478美元，兩房分租後每人分攤857美元，之間的差距為621美元。此省錢幅度與五年前相同。遺憾的是，加州七個都會區中，沒有一個分租省錢率高於全美平均，以下是加州各城市情況：

洛縣-橙縣：省錢率38%（5年前36%），一房與兩房分租差額782美元（50個都會區中排名第8高），一房租金2085美元，兩房分租每人1301美元。

聖地牙哥：省錢率39%（5年前35%），一房與兩房分租差價958美元（第5高），一房租金2459美元，兩房分租每人1501美元。

弗萊斯諾：39%省錢率（5年前37%），差額523美元（排名第35），一房租金1355美元，兩房分租每人832美元。

內陸帝國：38%省錢率（5年前37%），差額676美元（排名第21），一房租金1777美元，兩房分租每人1101美元。